Полуторагодовалый малыш выпал из окна дома в Переславле. Мать отправили под суд

В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении матери троих детей после случившейся в семье трагедии. Из окна квартиры в Переславле-Залесском вывалился полуторагодовалый ребёнок. Мальчик рухнул с высоты третьего этажа, получив сложные травмы головы.

Матери дома в тот момент не было. Всё произошло в начале июня, сейчас стали известны подробности случившегося:

— Утром этого дня женщина на некоторое время вышла из дома, оставив сына под присмотром еще двух своих малолетних детей. Мальчик забрался на подоконник и, открыв створку, выпал из окна, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.