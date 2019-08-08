Полуторагодовалый малыш выпал из окна дома в Переславле. Мать отправили под суд

Полуторагодовалый мальчик упал с окна третьего этажа. В отношении матери возбудили дело
Фото: Александра Савельева.
В Ярославской области возбудили уголовное дело в отношении матери троих детей после случившейся в семье трагедии. Из окна квартиры в Переславле-Залесском вывалился полуторагодовалый ребёнок. Мальчик рухнул с высоты третьего этажа, получив сложные травмы головы.
Матери дома в тот момент не было. Всё произошло в начале июня, сейчас стали известны подробности случившегося:
— Утром этого дня женщина на некоторое время вышла из дома, оставив сына под присмотром еще двух своих малолетних детей. Мальчик забрался на подоконник и, открыв створку, выпал из окна, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
Старшим детям 10 и 12 лет, они не смогли уследить за малышом. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
Уголовное дело в отношении матери о причинении тяжкого вреда по неосторожности передано в суд.
Как защитить ребенка от падения из окна
1. Не оставляйте маленьких детей одних.
2. Отодвиньте от окон все виды мебели.
3. Открывайте пластиковые окна только в режиме проветривания.
4. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки!
5. Установите на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров.
6. Установите оконные решетки, которые защитят детей от падения из открытых окон.