На закрытой военной базе под Архангельском горит судно, есть погибшие

Морской испытательный полигон ВМФ находится рядом с селом Нёнокса
Фото: Кристина Полевая / 29.RU
Как минимум два человека погибли и 15 пострадали во время пожара на территории воинской части под Архангельском — об этом сообщает сразу несколько федеральных СМИ со ссылкой на источники. По данным ТАСС, пожар произошел в Северодвинске: огонь вспыхнул на судне. Позже инцидент агентству подтвердил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, добавив, что на место вылетела санитарная авиация.
Известно, что место, где произошло ЧП, — закрытая территория в селе Нёнокса, где находится морской испытательный полигон ВМФ. Телеграм-канал Baza со ссылкой на Минобороны сообщает, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Министерство обороны отказалось от помощи и заявило, что все последствия устранят своими силами.
Наши коллеги из Архангельска — портал 29.RU — ведут трансляцию, следите за их онлайном. Источник подтвердил ЧП, отметив, что взрыв произошёл около девяти утра по местному времени, в округе превышен радиационный фон:
— Знаю, что взрыв на барже около воинской части там. И по слухам повышен радиационный фон. И это страшновато.
Впрочем, в военном ведомстве говорят, что радиационный фон в норме.
Напомним, два дня назад крупный пожар произошел в воинской части под Красноярском: из-за взрывов на складе боеприпасов пришлось эвакуировать несколько тысяч человек. Погиб один военнослужащий.