«Мы его загрызём»: соседи мужчины-погорельца грозят ему расправой

Сегодняшний пожар поставил на уши жителей многоэтажного дома № 27, к. 2 по улице Кавказской. Загорелась квартира на верхнем этаже. За считаные секунды огонь перекинулся из одной комнаты на другую.

— Пятый этаж весь дымом заволокло, — рассказывает мужчина, живущий этажом ниже. — Пожарные приехали, махом потушили. Выгорело только две комнаты.

По словам очевидцев, на пожар съехалось шесть пожарных машин Фото: Анастасия Тихомирова

Жильцы дома рассказали, что в сгоревшей квартире жил мужчина. Любил выпивать. После пожара он словно испарился. По словам местных, сегодня он был в алкогольном опьянении.





Екатерина живёт на четвёртом этаже. Когда женщина вышла в коридор, то заметила дым. В ту же секунду раздались крики: «Пожар! Горим!»



— Я не растерялась, вызвала пожарных, — рассказывает женщина. — Пока вещи собирали, они уже приехали. Потушили очень быстро. Я видела, как хозяин квартиры спускался по лестнице. Где он сейчас — не знаю. Но как появится, думаю, мы его загрызём.

На этаже не продохнуть. Стены и потолок покрылись копотью. Пяти минут достаточно, чтобы начать задыхаться. Одежда моментально пропиталась едким запахом гари.

Ранее в этом доме уже был пожар. И снова по вине того самого соседа. Мужчина уснул в комнате с сигаретой. К счастью, жильцы успели самостоятельно потушить огонь.

Жильцам будет не просто избавиться от запаха дыма на этажах Фото: Анастасия Тихомирова