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«Мы его загрызём»: соседи мужчины-погорельца грозят ему расправой

Подробности пожара на Кавказской улице в Ярославле

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Пожар случился около 09:30 утра

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com, Анастасия Тихомирова 

Сегодняшний пожар поставил на уши жителей многоэтажного дома № 27, к. 2 по улице Кавказской. Загорелась квартира на верхнем этаже. За считаные секунды огонь перекинулся из одной комнаты на другую. 

— Пятый этаж весь дымом заволокло, — рассказывает мужчина, живущий этажом ниже. — Пожарные приехали, махом потушили. Выгорело только две комнаты.

По словам очевидцев, на пожар съехалось шесть пожарных машин

По словам очевидцев, на пожар съехалось шесть пожарных машин

Жильцы дома рассказали, что в сгоревшей квартире жил мужчина. Любил выпивать. После пожара он словно испарился. По словам местных, сегодня он был в алкогольном опьянении.


Екатерина живёт на четвёртом этаже. Когда женщина вышла в коридор, то заметила дым. В ту же секунду раздались крики: «Пожар! Горим!»

— Я не растерялась, вызвала пожарных, — рассказывает женщина. — Пока вещи собирали, они уже приехали. Потушили очень быстро. Я видела, как хозяин квартиры спускался по лестнице. Где он сейчас — не знаю. Но как появится, думаю, мы его загрызём. 

На этаже не продохнуть. Стены и потолок покрылись копотью. Пяти минут достаточно, чтобы начать задыхаться. Одежда моментально пропиталась едким запахом гари. 

Ранее в этом доме уже был пожар. И снова по вине того самого соседа. Мужчина уснул в комнате с сигаретой. К счастью, жильцы успели самостоятельно потушить огонь.

Жильцам будет не просто избавиться от запаха дыма на этажах

Жильцам будет не просто избавиться от запаха дыма на этажах

В начале лета в Ярославской области полностью сгорел дом. Страшный пожар успели снять на видео. В этот момент в доме находилось двое взрослых и двое детей. Позже выяснилось, что это был поджог. Кто это сделал и зачем.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
8 авг 2019 в 12:22

хрен его загрызешь.был похожий случай Тока мужик сам подъжёг жрать пить не на что было..ну 2 недели в психушке провёл(порой кормили) потом выгнали...его родители продали квартиру. только так от него избавились.