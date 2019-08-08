«Мы его загрызём»: соседи мужчины-погорельца грозят ему расправой

Пожар случился около 09:30 утра
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com, Анастасия Тихомирова
Сегодняшний пожар поставил на уши жителей многоэтажного дома № 27, к. 2 по улице Кавказской. Загорелась квартира на верхнем этаже. За считаные секунды огонь перекинулся из одной комнаты на другую.
— Пятый этаж весь дымом заволокло, — рассказывает мужчина, живущий этажом ниже. — Пожарные приехали, махом потушили. Выгорело только две комнаты.
Жильцы дома рассказали, что в сгоревшей квартире жил мужчина. Любил выпивать. После пожара он словно испарился. По словам местных, сегодня он был в алкогольном опьянении.
Екатерина живёт на четвёртом этаже. Когда женщина вышла в коридор, то заметила дым. В ту же секунду раздались крики: «Пожар! Горим!»
— Я не растерялась, вызвала пожарных, — рассказывает женщина. — Пока вещи собирали, они уже приехали. Потушили очень быстро. Я видела, как хозяин квартиры спускался по лестнице. Где он сейчас — не знаю. Но как появится, думаю, мы его загрызём.
На этаже не продохнуть. Стены и потолок покрылись копотью. Пяти минут достаточно, чтобы начать задыхаться. Одежда моментально пропиталась едким запахом гари.
Ранее в этом доме уже был пожар. И снова по вине того самого соседа. Мужчина уснул в комнате с сигаретой. К счастью, жильцы успели самостоятельно потушить огонь.
В начале лета в Ярославской области полностью сгорел дом. Страшный пожар успели снять на видео. В этот момент в доме находилось двое взрослых и двое детей. Позже выяснилось, что это был поджог. Кто это сделал и зачем.