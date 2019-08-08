В Рыбинске водитель на вишнёвой «шестёрке» сбил на переходе бабушку с внучкой

В Рыбинске под колёса машины попали бабушка с внучкой, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Их сбил водитель на вишнёвой «шестёрке» 7 августа на проспекте Батова.

67-летнюю пенсионерку госпитализировали на скорой, 9-летняя девочка получила меньший удар, её в этот же день отпустили из больницы.

— 30-летний мужчина за рулём ВАЗа был трезв, проводится проверка, — уточнили в УМВД по Ярославской области. — Жизни бабушки ничего не угрожает.

Выясняется, на какой именно сигнал светофора проезжал водитель и шли пешеходы.