8 августа четверг
СЕЙЧАС +20°С
usd 65.09
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 65.09
eur 72.89

Все новости

Все новости
Происшествия

В Рыбинске водитель на вишнёвой «шестёрке» сбил на переходе бабушку с внучкой

Пенсионерку увезли на скорой

Поделиться

732
Обсудить

Водитель просто не заметил пешеходов 

Фото: Управление МЧС по Ярославской области 

В Рыбинске под колёса машины попали бабушка с внучкой, переходившие дорогу по пешеходному переходу. Их сбил водитель на вишнёвой «шестёрке» 7 августа на проспекте Батова. 

67-летнюю пенсионерку госпитализировали на скорой, 9-летняя девочка получила меньший удар, её в этот же день отпустили из больницы. 

— 30-летний мужчина за рулём ВАЗа был трезв, проводится проверка, — уточнили в УМВД по Ярославской области. — Жизни бабушки ничего не угрожает. 

Выясняется, на какой именно сигнал светофора проезжал водитель и шли пешеходы.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пострадавшие в аварии

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!