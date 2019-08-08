Пожар на проспекте Октября в Ярославле: что горит

Дым утром напугал горожан
Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com
Сегодня утром в Ярославле случился пожар, черный дым от которого виден отовсюду.
В соцсетях бросились строить предположения, что же горит. Мы обратились в МЧС.
— Сигнал поступил в 8.08, возгорание ликвидировано в 8.30. По нашей информации, горел мусор - переработанные покрышки, — ответили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
Очевидцы уточнили, что горела резина на территории предприятия на проспекте Октября, 74.
На прошлой неделе ярославцев напугал столб чёрного дыма, поднявшийся в Заволжском районе. Спасатели рассказали, что там сгорело.