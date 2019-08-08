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Пожар на проспекте Октября в Ярославле: что горит

Черный столб дыма видно над всем городом

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Дым утром напугал горожан

Фото: Подслушано в Ярославле / Vk.com

Сегодня утром в Ярославле случился пожар, черный дым от которого виден отовсюду. 
В соцсетях бросились строить предположения, что же горит. Мы обратились в МЧС.

— Сигнал поступил в 8.08, возгорание ликвидировано в 8.30. По нашей информации, горел мусор - переработанные покрышки, — ответили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Очевидцы уточнили, что горела резина на территории предприятия на проспекте Октября, 74.

На прошлой неделе ярославцев напугал столб чёрного дыма, поднявшийся в Заволжском районе. Спасатели рассказали, что там сгорело.

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