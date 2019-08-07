«Будем добиваться, чтобы животное усыпили»: в Ярославле пёс напал на женщину и загрыз собачку

В Ярославле пёс напал на женщину и загрыз насмерть её собачку. Хозяева погибшей собаки утверждают: агрессивный пёс гулял без поводка и намордника. А его хозяин просто сбежал. Корреспонденты 76.RU выясняли подробности этой страшной истории.

Йоркширский терьер Мила был всеобщим любимцем целых четыре года. Хозяин собачки Вадим Петросян рассказывает: вчера вечером его тёща пошла гулять с Милой. Рядом с домом по улице Юности, 9б они столкнулись с мужчиной, который выгуливал пса без поводка. По словам Вадима, пёс ни с того ни с сего набросился на Милу, схватил за голову и прокусил её.



— Моя тёща закричала, начала отбивать собаку. Ей удалось вырвать её из пасти того пса. Но Мила была уже мертва. Человек, который выгуливал эту собаку, не предложив никакой помощи, не извинившись, убежал, — рассказывает Вадим.

Тёще Вадима тоже досталось. Когда она вырывала своего питомца из пасти собаки, та исцарапала её когтями.

— Мы еле откачали мою тёщу. Она была на валидоле… Ещё у неё астма, и она пожилой человек… Она до сих пор в шоке, — рассказывает Вадим.

Всё произошло так быстро, что женщина не успела разглядеть породу нападавшей собаки. Был ли пьян её хозяин, она тоже не знает. Вадим смог достать запись с камер наблюдения, где видно, как этот человек прогуливается со своим псом. Запись сделана за несколько минут до происшествия.



Хуже всего эту ужасную новость восприняли дети Вадима. У его старшей дочери порок сердца. Девочке стало плохо после того, как она узнала, что потеряла любимца.

Вадим утверждает, что его собака не провоцировала пса, который накинулся на неё. Более, того, по его словам, Мила была на поводке. Вадим и его жена сразу же обратились в полицию.

