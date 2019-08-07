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Выбило глаз петардой

В Рыбинске задержали владельца квест-комнаты, где девушке выбило глаз петардой

Подробности происшествия в Ярославской области

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Жизнь девушки изменилась после той игры

Фото: СУ СКР по Ярославской области, Vk.com

В Рыбинске Ярославской области продлили арест владельцу квест-комнаты, где случилось громкое ЧП — девушке выбило глаз петардой.

— Следователи вышли с ходатайством о заключении его под стражу. Но пока он задержан, и задержание продлили на 72 часа. Решение по ходатайству станет известно не позже пятницы, — уточнили в Ярославском областном суде.

Девушка, жизнь которой изменилась после случившегося, настроена решительно — говорит и о компенсации, и о судебном наказании для владельца квест-комнаты.

История произошла в начале года, зимой. Девушка пришла в рыбинский квест, проходила игру и в конце квеста выглянула в окно, откуда ей в лицо и прилетела петарда. Снаряд так повредил глаз, что пришлось ставить протез, и теперь девушка ходит в очках, чтобы видеть.

До этого происшествия у Ани было идеальное зрение. Девушка надеялась, что ей поставят инвалидность, но медики ей отказали и объяснили почему.

После происшествия в области начали проверять и другие квест-комнаты. И нашли массу нарушений.

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петардаквестРыбинск

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
7 авг 2019 в 17:46

Ну в принципе логично - нанесение тяжкого вреда здоровью - виновник должен компенсировать - кто владелец -тот и виновник

Василий
7 авг 2019 в 17:34

Хватит кошмарить бизнес