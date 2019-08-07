В Рыбинске задержали владельца квест-комнаты, где девушке выбило глаз петардой

В Рыбинске Ярославской области продлили арест владельцу квест-комнаты, где случилось громкое ЧП — девушке выбило глаз петардой.



— Следователи вышли с ходатайством о заключении его под стражу. Но пока он задержан, и задержание продлили на 72 часа. Решение по ходатайству станет известно не позже пятницы, — уточнили в Ярославском областном суде.

Девушка, жизнь которой изменилась после случившегося, настроена решительно — говорит и о компенсации, и о судебном наказании для владельца квест-комнаты.