В Рыбинске задержали владельца квест-комнаты, где девушке выбило глаз петардой

Жизнь девушки изменилась после той игры
Фото: СУ СКР по Ярославской области, Vk.com
В Рыбинске Ярославской области продлили арест владельцу квест-комнаты, где случилось громкое ЧП — девушке выбило глаз петардой.
— Следователи вышли с ходатайством о заключении его под стражу. Но пока он задержан, и задержание продлили на 72 часа. Решение по ходатайству станет известно не позже пятницы, — уточнили в Ярославском областном суде.
Девушка, жизнь которой изменилась после случившегося, настроена решительно — говорит и о компенсации, и о судебном наказании для владельца квест-комнаты.
История произошла в начале года, зимой. Девушка пришла в рыбинский квест, проходила игру и в конце квеста выглянула в окно, откуда ей в лицо и прилетела петарда. Снаряд так повредил глаз, что пришлось ставить протез, и теперь девушка ходит в очках, чтобы видеть.
До этого происшествия у Ани было идеальное зрение. Девушка надеялась, что ей поставят инвалидность, но медики ей отказали и объяснили почему.
После происшествия в области начали проверять и другие квест-комнаты. И нашли массу нарушений.