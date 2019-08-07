В Ярославской области женщина погибла в пожаре из-за того, что сушила на обогревателе грибы

Сегодня утром в Мышкинском районе во время пожара погибла 63-летняя женщина. В деревне Палюшино загорелся частный дом. Хозяйка дома из пожара выбраться не смогла.



— Тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как нам стало известно, пожар произошёл из-за того, что женщина не по назначению использовала обогреватель — она сушила на нём грибы.

По факту пожара следователи проводят проверку.