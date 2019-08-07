7 августа среда
СЕЙЧАС +19°С
usd 65.20
eur 73.07

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 65.20
eur 73.07

Все новости

Все новости
Происшествия

В Ярославской области женщина погибла в пожаре из-за того, что сушила на обогревателе грибы

Трагедия произошла сегодня утром

Поделиться

788
Обсудить

Спасатели тушили огонь 40 минут

Фото: из архива МЧС

Сегодня утром в Мышкинском районе во время пожара погибла 63-летняя женщина. В деревне Палюшино загорелся частный дом. Хозяйка дома из пожара выбраться не смогла.

— Тело направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как нам стало известно, пожар произошёл из-за того, что женщина не по назначению использовала обогреватель — она сушила на нём грибы.

По факту пожара следователи проводят проверку.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожар

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!