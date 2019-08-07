ВАЗ и «Лифан» не поделили дорогу: пострадали три человека

В Угличе произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали три человека.

6 августа около 19:30 на Рыбинском шоссе столкнулись ВАЗ-2106 под управлением 23-летнего мужчины и «Лифан» под управлением 51-летнего мужчины.

— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и 31-летний пассажир, а также 66-летняя пассажирка «Лифана» доставлены в больницу. После их отпустили на амбулаторное лечение, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.