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ВАЗ и «Лифан» не поделили дорогу: пострадали три человека

Подробности аварии в Ярославской области

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Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП

Фото: УМВД по ЯО

В Угличе произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали три человека.

6 августа около 19:30 на Рыбинском шоссе столкнулись ВАЗ-2106 под управлением 23-летнего мужчины и «Лифан» под управлением 51-летнего мужчины.

— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и 31-летний пассажир, а также 66-летняя пассажирка «Лифана» доставлены в больницу. После их отпустили на амбулаторное лечение, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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