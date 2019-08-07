На Московском проспекте сбили байкера: работает медицина катастроф

Очевидцы сообщают, что в ДТП попало два мотоцикла
Фото: Джамал Микаилов | Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ» / Vk.com
Около часа назад на Московском проспекте недалеко от гостиницы «Святой Георгий» случилось ДТП. Под колёса автомобиля угодил водитель мотоцикла. На место аварии приехала машина медицины катастроф. Очевидцы рассказывают, что обошлось без смертей.
— Два байкера и три машины. Крайняя левая и средняя полосы — затруднено движение, — предупреждает водителей ярославна Марина Иванова. — Вроде не серьезно. Байкер сидит на асфальте.
Возможно, во время столкновения мотоциклист повредил ноги. О его состоянии пока не известно. На месте работают сотрудники ДПС, выясняют обстоятельства аварии.
А пока на Московском проспекте немного затруднено движение.
Вчера в районе Московского проспекта в час пик случилось массовое ДТП. Сотрудники ГИБДД рассказали подробности.