На Московском проспекте сбили байкера: работает медицина катастроф

Около часа назад на Московском проспекте недалеко от гостиницы «Святой Георгий» случилось ДТП. Под колёса автомобиля угодил водитель мотоцикла. На место аварии приехала машина медицины катастроф. Очевидцы рассказывают, что обошлось без смертей.



— Два байкера и три машины. Крайняя левая и средняя полосы — затруднено движение, — предупреждает водителей ярославна Марина Иванова. — Вроде не серьезно. Байкер сидит на асфальте.