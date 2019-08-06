6 августа вторник
СЕЙЧАС +10°С
usd 65.20
eur 73.07

Темы

СЕЙЧАС +10°С
usd 65.20
eur 73.07

Все новости

Все новости
Происшествия

«На ногах не стоял»: в Рыбинске водитель устроил аварию на кладбище

Автомобиль улетел в кювет

Поделиться

1 856
1 Обсудить
Машину занесло в кювет рядом с могилами

Машину занесло в кювет рядом с могилами

Фото: «Авто Новости Рыбинск»

Странное ДТП в Рыбинске — на «Южном кладбище» автомобиль занесло прямо к могилам. Машину развернуло на дороге и отнесло в кювет. 

Пострадавших, по данным ГИБДД, в аварии нет. Но в соцсетях возник закономерный вопрос — что это были за кладбищенские гонки и зачем?

Очевидцы утверждают — водитель был пьян.

— Водила стоял у машины и пытался позвонить, на ногах не стоял вообще... — пишет в группе «Авто Новости Рыбинск» Андрей Камахин. 

Официально это предположение пока не подтверждено.

ДТП на «Южном кладбище» в Рыбинске

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПкладбище

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Ггг
6 авг 2019 в 22:06

Причина одна, отсутствие патрулей. Должны быть ежедневно рейды, проверка документов + на трезвость