«На ногах не стоял»: в Рыбинске водитель устроил аварию на кладбище

Странное ДТП в Рыбинске — на «Южном кладбище» автомобиль занесло прямо к могилам. Машину развернуло на дороге и отнесло в кювет.

Пострадавших, по данным ГИБДД, в аварии нет. Но в соцсетях возник закономерный вопрос — что это были за кладбищенские гонки и зачем?

Очевидцы утверждают — водитель был пьян.

— Водила стоял у машины и пытался позвонить, на ногах не стоял вообще... — пишет в группе «Авто Новости Рыбинск» Андрей Камахин.



Официально это предположение пока не подтверждено.