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Людей доставали из перевёрнутого автомобиля: подробности ДТП с пострадавшими в Ярославской области

Авария случилась в Большесельском районе

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ДТП случилось 5 августа в первой половине дня

ДТП случилось 5 августа в первой половине дня

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Вчера на трассе в Ярославской области произошло ДТП. Иномарка «Ниссан-Тиида» вылетела с дороги и перевернулась. Как сообщают сотрудники МЧС, авария случилась в селе Новое Большесельского района.

— Есть пострадавшие, — сообщили прибывшие на место спасатели.

Позже выяснилось, что за рулём была женщина. По предварительной информации, водитель не справилась с управлением. Вместе с водителем в салоне находилась пассажирка. Обе женщины госпитализированы.

Похожее ДТП случилось в Ярославле в пятницу. Там легковушка влетела в дерево, а потом перевернулась на крышу. Момент аварии попал на видео.

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