«Сказали, к окнам не подходить. Нам страшно»: ярославна о панике на складе боеприпасов под Ачинском

На территории воинской части в Ачинске под Красноярском произошёл взрыв: загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Взрывы продолжаются до сих пор: известно минимум о четырех пострадавших, среди них — один ребенок. Наши коллеги с портала NGS24.ru сообщают, что стало известно и о погибшем — это военный.



Спасатели уже эвакуировали около тысячи человек: людей забрали из трёх населенных пунктов и детского лагеря. Сообщается, что осколки рвущихся снарядов разлетаются в радиусе 15 километров. Место взрыва находится в 12 километрах от города Ачинска, в котором сейчас проживает 26-летняя ярославна с мужем и грудным ребёнком.