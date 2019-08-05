«Сказали, к окнам не подходить. Нам страшно»: ярославна о панике на складе боеприпасов под Ачинском

Очевидцы рассказывали, что во время взрывов тряслась земля
Фото: ЧП Красноярск / Vk.com
На территории воинской части в Ачинске под Красноярском произошёл взрыв: загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Взрывы продолжаются до сих пор: известно минимум о четырех пострадавших, среди них — один ребенок. Наши коллеги с портала NGS24.ru сообщают, что стало известно и о погибшем — это военный.
Спасатели уже эвакуировали около тысячи человек: людей забрали из трёх населенных пунктов и детского лагеря. Сообщается, что осколки рвущихся снарядов разлетаются в радиусе 15 километров. Место взрыва находится в 12 километрах от города Ачинска, в котором сейчас проживает 26-летняя ярославна с мужем и грудным ребёнком.
— Мы ничего не видели. Но нам сказали, к окнам не подходить. Окна трясутся, страшно, конечно, — рассказала 76.RU Светлана Сорокина. — Мы вещи собрали, нам сказали быть готовыми к эвакуации. Скорее всего, перевезут в ближайший безопасный от взрывов район. Там вывозили боеприпасы, их там очень много. Говорят, самое страшное оружие вывезли.
Сейчас соцсетях бросили клич — люди готовы приютить тех, кому некуда пойти после эвакуации.
— Я не очень, конечно, новостям верю. Я думаю, людей пытаются успокоить местными новостями, — добавила Светлана.
5 фактов о ЧП на данный момент:
- Взрыв произошел на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав склада эвакуирован.
- Официально эвакуация Ачинска не объявлена, людям сказали лишь приготовиться к ней, но многие решили уехать из города сами. Как итог: оказались закрыты выезды в обе стороны от города, образовались пробки, кончился бензин на заправках. Трасса между Ачинском и Назарово перекрыта, объезд осуществляется по другим маршрутам.
- Известно о четверых пострадавших, к счастью, серьезно никто не пострадал. Две местные жительницы получили осколочные ранения, им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
- Ограничено движение по участку железной дороги в районе Ачинска из-за нештатной ситуации. Ожидаются задержки пассажирских поездов № 67Ы Абакан — Москва и № 68Ы Москва — Абакан.
- Очевидцам удалось снять самое эпичное и страшное видео с места происшествия. В небе видно «гриб». В соцсетях даже шутят, что сериал «Чернобыль» нужно было использовать не для просмотра, а как обучающее пособие.
Взрывы в Ачинске
Наши коллеги ведут онлайн-трансляцию о происходящем в Красноярском крае.