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Умер мгновенно: в Ярославле в шахту лифта сорвался 25-летний мужчина

Он упал с высоты 17-го этажа

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Мужчина работал строителем дома в Дзержинском районе

Мужчина работал строителем дома в Дзержинском районе

Фото: мэрия Ярославля

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 25-летнего мужчины. Он умер, упав в шахту лифта.

Мужчина работал строителем дома в Дзержинском районе. Во время монтажных работ он упал в шахту лифта с высоты 17-го этажа. Строитель умер мгновенно.

— По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено уголовное дело. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

К сожалению, смерть на рабочем месте в Ярославле — нередкий случай. Недавно на НПЗ на установке умер сотрудник завода.

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