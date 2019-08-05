Умер мгновенно: в Ярославле в шахту лифта сорвался 25-летний мужчина

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 25-летнего мужчины. Он умер, упав в шахту лифта.

Мужчина работал строителем дома в Дзержинском районе. Во время монтажных работ он упал в шахту лифта с высоты 17-го этажа. Строитель умер мгновенно.

— По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено уголовное дело. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

К сожалению, смерть на рабочем месте в Ярославле — нередкий случай. Недавно на НПЗ на установке умер сотрудник завода.