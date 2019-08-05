Ярославец хотел убить отчима кувалдой

37-летний житель Брагино хотел убить своего отчима кувалдой.

Мужчины живут вместе в одном из домов по улице Труфанова. В начале марта этого года сын пришёл домой пьяный, вёл себя агрессивно и очень громко. Отчим сделал замечание своему пасынку. Не реагируя на его замечания, мужчина пошёл в свою комнату, вышел оттуда с кувалдой и стал кричать отчиму, что сейчас его убьёт.

— Испугавшись, 62-летний мужчина ушёл из дома и написал заявление в полицию, — сообщили в прокуратуре Дзержинского района.