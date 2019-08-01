Пинали и хохотали: следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростка в Рыбинске

— По факту истязаний возбуждено уголовное дело. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Видеозапись , где дети мучают своего сверстника, попала в соцсети 24 июля. На записи видно, как несколько человек бьют лежащего на земле мальчика руками и ногами. Среди главных действующих лиц — девочки. После того, как видео попало в соцсети, оно получило широкий общественный резонанс. А родители мальчика написали заявление в правоохранительные органы.

Нам удалось связаться с мамой пострадавшего мальчика, чтобы узнать, в каком он сейчас состоянии.

— С сыном всё нормально, — ответила нам его мама.

На подростков, которые издевались над мальчиком, сразу обрушилась волна негатива из соцсетей, поэтому сразу после этого все дети, участвовавшие в избиении, закрыли свои профили в соцсетях. Перед тем, как они это сделали, нам удалось изучить их. Например, у одной из девочек было множество видеороликов с уличными драками, где толпа налетает на одного человека, у парня — множество подписок на группы про опасный снюс.

Одна из девочек написала, что просит прощения за свой поступок и хочет, чтобы от неё отстали. Кстати, странички подростков в соцсетях до сих пор закрыты.