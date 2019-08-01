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Дети толпой забили мальчика
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Пинали и хохотали: следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростка в Рыбинске

Теперь дети из Ярославской области ответят за свой поступок перед законом

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Мальчика пинали ногами прямо по голове

Фото: «Плохие новости 18+» / Vk.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростка в Рыбинске.

Видеозапись, где дети мучают своего сверстника, попала в соцсети 24 июля. На записи видно, как несколько человек бьют лежащего на земле мальчика руками и ногами. Среди главных действующих лиц — девочки. После того, как видео попало в соцсети, оно получило широкий общественный резонанс. А родители мальчика написали заявление в правоохранительные органы.

— По факту истязаний возбуждено уголовное дело. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Нам удалось связаться с мамой пострадавшего мальчика, чтобы узнать, в каком он сейчас состоянии.

— С сыном всё нормально, — ответила нам его мама.

На подростков, которые издевались над мальчиком, сразу обрушилась волна негатива из соцсетей, поэтому сразу после этого все дети, участвовавшие в избиении, закрыли свои профили в соцсетях. Перед тем, как они это сделали, нам удалось изучить их. Например, у одной из девочек было множество видеороликов с уличными драками, где толпа налетает на одного человека, у парня — множество подписок на группы про опасный снюс.

Одна из девочек написала, что просит прощения за свой поступок и хочет, чтобы от неё отстали. Кстати, странички подростков в соцсетях до сих пор закрыты.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Любопытный
1 авг 2019 в 18:51

О, свежачок!