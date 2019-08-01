Житель Ярославской области избил брата жены из-за денег

В Ярославской области драка родни закончилась судом.

Семья из Пошехонского района собралась вместе, чтобы отдохнуть и пообщаться. Через некоторое время один из гостей разругался с хозяином квартиры и ударил его кулаком по лицу несколько раз.

— Мужчина пояснил, что подрался с братом жены из-за денег. Потерпевший обратился в суд. Суд назначил наказание зачинщику драки — пять тысяч рублей штрафа, — рассказали в службе судебных приставов.

Но мужчина штраф не выплатил. Тогда судья вынес новое решение — 20 часов обязательных работ. Теперь мужчина будет трудиться на благо народа.