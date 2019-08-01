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Житель Ярославской области избил брата жены из-за денег

Потерпевший мужчина подал в суд на родственника

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Зачинщику драки назначили штраф

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области драка родни закончилась судом.

Семья из Пошехонского района собралась вместе, чтобы отдохнуть и пообщаться. Через некоторое время один из гостей разругался с хозяином квартиры и ударил его кулаком по лицу несколько раз.

— Мужчина пояснил, что подрался с братом жены из-за денег. Потерпевший обратился в суд. Суд назначил наказание зачинщику драки — пять тысяч рублей штрафа, — рассказали в службе судебных приставов.

Но мужчина штраф не выплатил. Тогда судья вынес новое решение — 20 часов обязательных работ. Теперь мужчина будет трудиться на благо народа.

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КОММЕНТАРИИ (2)

1 авг 2019 в 12:33

Трудится на благо народа... Его избрали депутатом на 20 часов?