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Появилось видео, как в Ярославле на скользкой дороге перевернулась иномарка

Что стало причиной ДТП

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Последствия ДТП. К счастью, водитель не пострадал

Фото: скриншот из видео, Андрей Воробьев

В соцсетях появился момент вчерашней аварии на Промышленном шоссе. Напомним, там перевернулась иномарка. Очевидцы говорили — жёсткое ДТП случилось из-за колеса, которое оторвало во время движения автомобиля. Но на видео можно заметить, как машину просто занесло на скользкой дороге. Колесо оторвалось уже после столкновения с отбойником. 

— Это называется аквапланирование или, проще говоря, занос автомобиля при попадании в лужу. Необязательно, чтобы была огромная лужа, достаточно всего лишь мокрого асфальта, — говорит автолюбитель из Ярославля Сергей Измайлов.

Фото: Подслушано у водителей | Ярославль / Vk.com

Похожая авария случилась совсем недавно в центре Ярославля. Там иномарка, за рулём которой был подросток, перевернулась на крышу. Ярославцы долго гадали, как такое могло случиться и именно в этом месте.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
1 авг 2019 в 12:21

Вот тебе и Suzuki...

Авдей
1 авг 2019 в 12:56

Ну, раз говорит автолюбитель, то так оно и есть.
Интересно, а какие условия возникновения аквапланирования, может стоит водителю штраф выписать?

den
1 авг 2019 в 12:17

Всего лишь надо думать головой и соблюдать скоростной режим..