Появилось видео, как в Ярославле на скользкой дороге перевернулась иномарка

В соцсетях появился момент вчерашней аварии на Промышленном шоссе. Напомним, там перевернулась иномарка. Очевидцы говорили — жёсткое ДТП случилось из-за колеса, которое оторвало во время движения автомобиля. Но на видео можно заметить, как машину просто занесло на скользкой дороге. Колесо оторвалось уже после столкновения с отбойником.



— Это называется аквапланирование или, проще говоря, занос автомобиля при попадании в лужу. Необязательно, чтобы была огромная лужа, достаточно всего лишь мокрого асфальта, — говорит автолюбитель из Ярославля Сергей Измайлов.