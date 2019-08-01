Погибшую в Ярославле Дарью Головкину увезут хоронить в другой город

23-летнюю Дарью Головкину, которую нашли мёртвой в воде Прусовских карьеров, похоронят завтра в другом городе.

— Прощание с Дарьей состоится 2 августа в Иваново по адресу: ул. Парижской Коммуны,145а. Захоронение и поминки будут в Ивановской области, в деревне Ермолино, — написала подруга погибшей Елизавета. Время уточнится сегодня.

Дарья родом из Иваново: там она училась в университете, там же живут родные и близкие.



Напомним, девушка пропала в ночь на 27 июля во время праздника с друзьями на Прусовских карьерах в Ярославле. Дашу искали несколько дней, до последнего надеясь, что она жива. К несчастью, чуда не произошло — девушку обнаружили мёртвой.