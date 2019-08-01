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Пропала 23-летняя девушка

Погибшую в Ярославле Дарью Головкину увезут хоронить в другой город

Друзья девушки уточнили время и место прощания

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Девушке было всего 23 года

Фото: Дарья Аймасова / Vk.com

23-летнюю Дарью Головкину, которую нашли мёртвой в воде Прусовских карьеров, похоронят завтра в другом городе. 

— Прощание с Дарьей состоится 2 августа в Иваново по адресу: ул. Парижской Коммуны,145а. Захоронение и поминки будут в Ивановской области, в деревне Ермолино, — написала подруга погибшей Елизавета. Время уточнится сегодня.

Дарья родом из Иваново: там она училась в университете, там же живут родные и близкие.

Напомним, девушка пропала в ночь на 27 июля во время праздника с друзьями на Прусовских карьерах в Ярославле. Дашу искали несколько дней, до последнего надеясь, что она жива. К несчастью, чуда не произошло — девушку обнаружили мёртвой.

Вся трагическая история в одной хронике.

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КОММЕНТАРИИ (6)

dos
1 авг 2019 в 08:39

почему вообще так много новостей про девушку? она во время подвига погибла?

Роналдино
1 авг 2019 в 09:03

ну надеюсь теперь то новости про неё закончатся??? в общей сложности наверное 10 заметок, о рядовом утоплении по причине пития вина...

Гость
1 авг 2019 в 08:31

А вы обо всех похоронах утопленников писать собираетесь? А репортаж с места событий будет?