Тело отправили на экспертизу: следователи выяснят причину смерти Дарьи Головкиной

Ярославские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела на Прусовских карьерах. Погибшей оказалась Дарья Головкина, которая пропала в ночь на 27 июля.

— Сегодня в 13:03 спасатели достали тело девушки из воды, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

— Тело направили на экспертизу для определения точной причины смерти. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, что Дарья Головкина отправилась на Прусовские карьеры, чтобы отдохнуть с друзьями в палатках. Ребята веселились, гуляли по окрестностям, заглядывали в другие разбитые лагеря. Потом Даша вместе с подругами пошла купаться. После этого её никто не видел. Дарью искали всем городом, водолазы прочёсывали дно карьеров. К сожалению, чуда не произошло.