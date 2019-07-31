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Тело отправили на экспертизу: следователи выяснят причину смерти Дарьи Головкиной

Пропавшую в Ярославле на Прусовских карьерах девушку нашли мёртвой

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Тело Дарьи нашли сегодня днём

Фото: Александра Савельева, Дарья Аймасова /  Vk.com

Ярославские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела на Прусовских карьерах. Погибшей оказалась Дарья Головкина, которая пропала в ночь на 27 июля.

— Сегодня в 13:03 спасатели достали тело девушки из воды, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

— Тело направили на экспертизу для определения точной причины смерти. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, что Дарья Головкина отправилась на Прусовские карьеры, чтобы отдохнуть с друзьями в палатках. Ребята веселились, гуляли по окрестностям, заглядывали в другие разбитые лагеря. Потом Даша вместе с подругами пошла купаться. После этого её никто не видел. Дарью искали всем городом, водолазы прочёсывали дно карьеров. К сожалению, чуда не произошло.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Дарьи.

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пропала Дарья Головкина

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КОММЕНТАРИИ (6)

31 июл 2019 в 15:27

Пошла купаться С "друзьями", а " друзья и подружки "вылезти как моржи из воды и ой что то нас вроде не хватает по счёту на раз два и девок " подруг" погнали -приказали шукать девченку по чужим палатками и кострам!Ай какие хорошие друзья!и главное заботливые!какое там смотреть за подружкой ,что девченка заплывает далеко несмотря как сказала подруга,что она утопленица плохо плавает!
Подлецы вы друзья и небудет больше вам удачи и счастья.Аве!

гость
31 июл 2019 в 15:30

Самый опасный водоём,об этом знают не все.

гость
31 июл 2019 в 15:27

Вот каждый год там тонут люди,неужели нельзя облагородить и обезопасить места для купания? Тут вина не только отдыхающих. Дно глубокое,очень опасное,и большой перепад температур в слоях воды.Приводит к ассфикции дыхания и сводит ноги.Десять лет назад мать на глазах своих троих детей там за считанные минуты на дно ушла.