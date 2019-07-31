«Девушка обнимала парня и плакала»: в Ярославле произошло массовое ДТП

На этом перекрёстке часто происходят ДТП
Фото: Андрей Воробьёв / Первый Ярославский автопортал / Vk.com
Сегодняшнее утро в Ярославле началось с серьёзных ДТП. Ещё одна авария произошла на Промышленном шоссе, совсем недалеко от того места, где машина перевернулась на крышу.
— От перекрестка с улицей Промышленной в сторону «Пятёрки» в кювете лежит авто. ДПС на месте. Девушка обнимала парня и плакала. На самом перекрёстке два КАМАЗа, один в другого въехал, — рассказал свидетель произошедшего ярославец Андрей.
— Похоже, КАМАЗ легковушке не уступил и в бочину дал. Та и улетела далеко в кусты. А второй грузовик, видимо, зазевался и догнал первого, — написал в группе «Первый Ярославский автопортал» Андрей Вирачев.
В этом ДТП есть ещё один участник: в грузовики въехала «Нива-Шевроле».
— Грузовик на зелёный ехал, а белая — под красный, — написала в соцсетях Юлия Кучина.
Сейчас сотрудники ГИБДД оформляют ДТП. Мы уточняем информацию о пострадавших.