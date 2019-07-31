«Девушка обнимала парня и плакала»: в Ярославле произошло массовое ДТП

Сегодняшнее утро в Ярославле началось с серьёзных ДТП. Ещё одна авария произошла на Промышленном шоссе, совсем недалеко от того места, где машина перевернулась на крышу.

— От перекрестка с улицей Промышленной в сторону «Пятёрки» в кювете лежит авто. ДПС на месте. Девушка обнимала парня и плакала. На самом перекрёстке два КАМАЗа, один в другого въехал, — рассказал свидетель произошедшего ярославец Андрей.