31 июля среда
СЕЙЧАС +12°С
usd 63.38
eur 70.60
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 63.38
eur 70.60

Все новости

Все новости
Происшествия

«Девушка обнимала парня и плакала»: в Ярославле произошло массовое ДТП

Первые подробности от очевидцев

Поделиться

4 566
1 Обсудить

На этом перекрёстке часто происходят ДТП

Фото: Андрей Воробьёв / Первый Ярославский автопортал / Vk.com

Сегодняшнее утро в Ярославле началось с серьёзных ДТП. Ещё одна авария произошла на Промышленном шоссе, совсем недалеко от того места, где машина перевернулась на крышу.

— От перекрестка с улицей Промышленной в сторону «Пятёрки» в кювете лежит авто. ДПС на месте. Девушка обнимала парня и плакала. На самом перекрёстке два КАМАЗа, один в другого въехал, — рассказал свидетель произошедшего ярославец Андрей.

Машина улетела в кювет

Машина улетела в кювет

— Похоже, КАМАЗ легковушке не уступил и в бочину дал. Та и улетела далеко в кусты. А второй грузовик, видимо, зазевался и догнал первого, — написал в группе «Первый Ярославский автопортал» Андрей Вирачев.

В этом ДТП есть ещё один участник: в грузовики въехала «Нива-Шевроле».

— Грузовик на зелёный ехал, а белая — под красный, — написала в соцсетях Юлия Кучина.

Сейчас сотрудники ГИБДД оформляют ДТП. Мы уточняем информацию о пострадавших.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Андрей.
31 июл 2019 в 13:52

Ровно наоборот. Легковушка не пропустила КАМАЗа .