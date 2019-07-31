В трёх километрах от Ярославля «Газель» влетела в экскаватор: погиб подросток

«Газель» ехала в сторону Вологды
Фото: МЧС
В трёх километрах от Ярославля на трассе М-8 произошло ДТП. 30 июля примерно в 19:50, двигаясь в сторону Вологды, «Газель», за рулём которой был 37-летний мужчина, врезалась в экскаватор.
— От удара и машину, и технику отбросило на обочину, — рассказали очевидцы аварии.
Кабину «Газели» смяло, а осколки стёкол разлетелись по проезжей части.
На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.
— В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир автомашины ГАЗ — житель Костромской области, — рассказали в пресс-службе полиции. — Он был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. Подросток от полученных травм скончался в больнице.
Сейчас полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства аварии.
— Ограничений движения из-за ДТП нет, — уточнили в упрдор «Холмогоры».