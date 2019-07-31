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Происшествия

В трёх километрах от Ярославля «Газель» влетела в экскаватор: погиб подросток

В полиции рассказали подробности происшествия

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«Газель» ехала в сторону Вологды

Фото: МЧС

В трёх километрах от Ярославля на трассе М-8 произошло ДТП. 30 июля примерно в 19:50, двигаясь в сторону Вологды, «Газель», за рулём которой был 37-летний мужчина, врезалась в экскаватор.

— От удара и машину, и технику отбросило на обочину, — рассказали очевидцы аварии.

Кабину «Газели» смяло, а осколки стёкол разлетелись по проезжей части.

На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

ДТП произошло вечером 30 июля

ДТП произошло вечером 30 июля

— В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир автомашины ГАЗ — житель Костромской области, — рассказали в пресс-службе полиции. — Он был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. Подросток от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства аварии.

— Ограничений движения из-за ДТП нет, — уточнили в упрдор «Холмогоры».

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