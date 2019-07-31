В трёх километрах от Ярославля «Газель» влетела в экскаватор: погиб подросток

В трёх километрах от Ярославля на трассе М-8 произошло ДТП. 30 июля примерно в 19:50, двигаясь в сторону Вологды, «Газель», за рулём которой был 37-летний мужчина, врезалась в экскаватор.

— От удара и машину, и технику отбросило на обочину, — рассказали очевидцы аварии.



Кабину «Газели» смяло, а осколки стёкол разлетелись по проезжей части.

На месте работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.