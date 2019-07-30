Из детского лагеря в Ярославской области пропала 16-летняя девушка

Из детского лагеря в Рыбинске пропала девочка-подросток. 16-летняя Анастасия Чумакова ушла 27 июля. До сих пор её никто не видел.



На вид Анастасии 20 лет, рост 160 сантиметров, плотное телосложение. Была одета в камуфлированную зелёную футболку с рисунком тигра, чёрные штаны, белые кроссовки FILA.



— У Анастасии есть особая примета — на правом предплечье у неё татуировка в виде розы, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».



Кстати, Настя пропадает уже не первый раз. В марте этого года её разыскивал даже Следственный комитет.

