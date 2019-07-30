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Из детского лагеря в Ярославской области пропала 16-летняя девушка

Где Анастасию Чумакову видели последний раз

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Анастасия уходит не первый раз

Фото: СУ СК РФ по ЯО

Из детского лагеря в Рыбинске пропала девочка-подросток. 16-летняя Анастасия Чумакова ушла 27 июля. До сих пор её никто не видел.

На вид Анастасии 20 лет, рост 160 сантиметров, плотное телосложение. Была одета в камуфлированную зелёную футболку с рисунком тигра, чёрные штаны, белые кроссовки FILA.

— У Анастасии есть особая примета — на правом предплечье у неё татуировка в виде розы, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

Кстати, Настя пропадает уже не первый раз. В марте этого года её разыскивал даже Следственный комитет.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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30 июл 2019 в 23:33

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