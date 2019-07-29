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Происшествия

Строители рассказали, что загорелось в строящемся детском саду в Ярославле

Пожар обсуждают в соцсетях

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Из-за пожара весь микрорайон был в дыму

Фото: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

Сегодня в микрорайоне «Яблоневый посад» в строящемся детском саду произошёл пожар. Потушили огонь быстро, но чёрный дым напугал жителей района. Застройщик успокоил, рассказав, что серьёзных повреждений здание не получило.

— Произошло возгорание уложенного под монтаж утеплителя, — рассказал генеральный директор «Ярославльзаказчик» Дмитрий Волончунас. — Площадь возгорания примерно четыре квадратных метра, но из-за того, что это сильно горючий материал, и произошло закопчение уже построенных помещений. Возгорание произошло практически на входе в детский сад. Пожар потушили наши работники буквально в течение трёх минут, поэтому никаких существенных последствий не возникло. Сейчас помещения закопчены, они будут вычищены, и мы дальше продолжим работать.

Садик горит уже второй раз за последние 2,5 месяца. В соцсетях ярославцы высказывают свои опасения.

— Думаю, стоит закрыть этот детский сад на начале строительства, — написал Илья Ксенофонтов в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Туда просто опасно водить детей, раз уж второй раз возгорание.

— И мы в этот садик пойдём, — написал Алексей Абрикосов.

Строители говорят, что эти пожары никак не связаны между собой.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Антон
30 июл 2019 в 01:13

Думаю, не стоит ждать правды от человека с этой фамилией. Вопрос кото разрешил применять такого класса горения материалы для строительства Детского садика? Ошибка проектировчищика или корубуюционная составляющая? Мало хромой лошади или Кемерова? Но жизни чужих детей могут не волновать, если дело касается денег ...
P S хотя хочется верить, что все не так