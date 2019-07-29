Строители рассказали, что загорелось в строящемся детском саду в Ярославле

— Произошло возгорание уложенного под монтаж утеплителя, — рассказал генеральный директор «Ярославльзаказчик» Дмитрий Волончунас. — Площадь возгорания примерно четыре квадратных метра, но из-за того, что это сильно горючий материал, и произошло закопчение уже построенных помещений. Возгорание произошло практически на входе в детский сад. Пожар потушили наши работники буквально в течение трёх минут, поэтому никаких существенных последствий не возникло. Сейчас помещения закопчены, они будут вычищены, и мы дальше продолжим работать.

Сегодня в микрорайоне «Яблоневый посад» в строящемся детском саду произошёл пожар . Потушили огонь быстро, но чёрный дым напугал жителей района. Застройщик успокоил, рассказав, что серьёзных повреждений здание не получило.

Садик горит уже второй раз за последние 2,5 месяца. В соцсетях ярославцы высказывают свои опасения.



— Думаю, стоит закрыть этот детский сад на начале строительства, — написал Илья Ксенофонтов в группе «Жесть Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Туда просто опасно водить детей, раз уж второй раз возгорание.



— И мы в этот садик пойдём, — написал Алексей Абрикосов.



Строители говорят, что эти пожары никак не связаны между собой.

