В Ярославле после экзамена пропала студентка

Валерия успешно сдала экзамен по химии и пропала
Фото: Александра Савельева / «Лиза Алерт» — Ярославль
В Ярославле волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» вывесили в соцсети ориентировку на 16-летнюю девушку из Ростова. Валерия Небогатова пропала 26 июня, и с тех пор о том, где она находится, ничего не известно.
— Приметы Валерии: рост — 157 см, худощавая, волосы каштановые, глаза серые. Одежда: белая блузка, серые брюки в клетку, чёрные туфли, — говорится в сообщении волонтёров.
Информацию о поиске распространил и ростовский колледж отраслевых технологий, где училась девушка.
— Она пропала 26 июня, успешно сдав экзамен по химии, — говорят в колледже.
К поиску подключились и следователи.
— По факту ее безвестного исчезновения Ростовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Валерии, просят связаться либо с волонтёрами 8 800 700–54–52 (звонок бесплатный), либо с колледжем: 8 (48536) 7–54–21, либо со следователями 8 (48536) 6–12–11 или позвонить в ОМВД России по Ростовскому району по телефону
Ещё одну девушку всем городом ищут в Ярославле — Дарья Головкина пропала ночью 27 июля на Прусовских карьерах.