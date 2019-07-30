В Ярославле после экзамена пропала студентка

В Ярославле волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» вывесили в соцсети ориентировку на 16-летнюю девушку из Ростова. Валерия Небогатова пропала 26 июня, и с тех пор о том, где она находится, ничего не известно.

— Приметы Валерии: рост — 157 см, худощавая, волосы каштановые, глаза серые. Одежда: белая блузка, серые брюки в клетку, чёрные туфли, — говорится в сообщении волонтёров.

Информацию о поиске распространил и ростовский колледж отраслевых технологий, где училась девушка.

— Она пропала 26 июня, успешно сдав экзамен по химии, — говорят в колледже.