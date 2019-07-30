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В Ярославле после экзамена пропала студентка

Валерию Небогатову ищут уже месяц

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Валерия успешно сдала экзамен по химии и пропала

Фото: Александра Савельева / «Лиза Алерт» — Ярославль

В Ярославле волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» вывесили в соцсети ориентировку на 16-летнюю девушку из Ростова. Валерия Небогатова пропала 26 июня, и с тех пор о том, где она находится, ничего не известно.

— Приметы Валерии: рост — 157 см, худощавая, волосы каштановые, глаза серые. Одежда: белая блузка, серые брюки в клетку, чёрные туфли, — говорится в сообщении волонтёров.

Информацию о поиске распространил и ростовский колледж отраслевых технологий, где училась девушка.

— Она пропала 26 июня, успешно сдав экзамен по химии, — говорят в колледже.

К поиску подключились и следователи.

— По факту ее безвестного исчезновения Ростовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Валерии, просят связаться либо с волонтёрами 8 800 700–54–52 (звонок бесплатный), либо с колледжем: 8 (48536) 7–54–21, либо со следователями 8 (48536) 6–12–11 или позвонить в ОМВД России по Ростовскому району по телефону 8 (48536) 6–08–65, а также 02 и 102.

Ещё одну девушку всем городом ищут в Ярославле — Дарья Головкина пропала ночью 27 июля на Прусовских карьерах.

ТЕКСТ

ТЕГИ

пропала девушкапоиск людейВалерия Небогатова

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
30 июл 2019 в 10:36

Убили умышленно, умерла на "вписке"-праздновании, украли для занятия проституцией в России или за границей... В любом случае трагедия для девушки и ее семьи. Интересно другое.В одном из комментариев,в ярославских пабликах, кто-то написал,по теме пропаж людей в Ярославле и области,что такое еще Долго будет происходить.А потом,такое ,Само пройдет.Это как - само пройдет ? Пропажи людей сами по себе прекратятся ? Если долго- значит знают,что происходит или Кто причастен к таким пропажам ? Тогда почему молчат и не сообщают в правоохранительные органы о происходящем ? Ведь на "кону" жизни молодых людей ? Ждут когда преступники сами умрут , естественной или неестественной смертью ?

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30 июл 2019 в 08:18

Больше месяца же прошло. Возможно, не искали потому, что девчонка и раньше уходила в загулы, а тут как-то затянулось.