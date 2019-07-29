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Атака стихии: в Ярославле бетонный столб из-за ветра рухнул на строительные леса в детском саду

Спасатели центра гражданской защиты весь день разгребали последствия

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Столб пришлось оттаскивать с помощью спецтехники

Фото: центр гражданской защиты Ярославля

В Ярославле сотрудники центра гражданской защиты в субботу поработали супергероями — пришлось защищать родной город от обрушившейся стихии. Сегодня подвели итоги — 12 выездов за сутки. Из них пять — из-за сильного ветра.

— На улице Свердлова один из стволов дерева упал прямо на автомобиль. К счастью, «Шевроле-Авео» не сильно пострадал, так как его накрыло ветвями. Спасатели отпилили ветки, чтобы оценить масштаб ущерба. Затем отпилили треснувший ствол дерева, чтобы устранить угрозу дальнейшего падения, — рассказали в ЦГЗ Ярославля.

Еще одно дерево и столб уличного освещения заблокировали проезд по улице Жукова. Спасатели распилили старый тополь, столб оттащили.

А в садике, который строят в Дзержинском районе, бетонный столб из-за ветра упал на строительные леса. 

— Его пришлось аккуратно опускать на землю, чтобы он, падая, не задел здание детского учреждения, — рассказали спасатели.

Пришлось выезжать и на реку — снимать с воды выбившуюся из сил супружескую пару. Муж и жена попали в ловушку — лодка заглохла на воде, а грести по волнам оказалось не так просто.

В Ярославле ветер снёс столб на детский сад

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КОММЕНТАРИИ (1)

Безграмотный
29 июл 2019 в 15:45

Вроде не такого предлога в Русском Языке "ина"?? Али есть?