Атака стихии: в Ярославле бетонный столб из-за ветра рухнул на строительные леса в детском саду

В Ярославле сотрудники центра гражданской защиты в субботу поработали супергероями — пришлось защищать родной город от обрушившейся стихии. Сегодня подвели итоги — 12 выездов за сутки. Из них пять — из-за сильного ветра.

— На улице Свердлова один из стволов дерева упал прямо на автомобиль. К счастью, «Шевроле-Авео» не сильно пострадал, так как его накрыло ветвями. Спасатели отпилили ветки, чтобы оценить масштаб ущерба. Затем отпилили треснувший ствол дерева, чтобы устранить угрозу дальнейшего падения, — рассказали в ЦГЗ Ярославля.