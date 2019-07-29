Водитель, убивший троих человек в ДТП на Добрынинском мосту, был пьян

Ярославская полиция обнародовала результаты медицинского освидетельствования водителя, устроившего смертельное ДТП на Добрынинском мосту.

— В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, что ДТП, в котором погибли три человека, произошло рано утром 13 июля. В иномарке KIA ехали пять человек. Трое пассажиров скончались на месте. В больницу попали 38-летний водитель и 18-летняя девушка. Как нам стало известно, они до сих пор в тяжёлом состоянии.