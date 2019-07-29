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Водитель, убивший троих человек в ДТП на Добрынинском мосту, был пьян

Ярославская полиция обнародовала результаты экспертизы

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Трое погибли на месте

Фото: ГУ МЧС по ЯО

Ярославская полиция обнародовала результаты медицинского освидетельствования водителя, устроившего смертельное ДТП на Добрынинском мосту.

— В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, что ДТП, в котором погибли три человека, произошло рано утром 13 июля. В иномарке KIA ехали пять человек. Трое пассажиров скончались на месте. В больницу попали 38-летний водитель и 18-летняя девушка. Как нам стало известно, они до сих пор в тяжёлом состоянии.

Водитель и 18-летняя пассажирка попали в больницу

Водитель и 18-летняя пассажирка попали в больницу

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело. Водителю грозит до семи лет тюрьмы.

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КОММЕНТАРИИ (8)

dos
29 июл 2019 в 15:18

я и не сомневался)

возмущенный
29 июл 2019 в 13:03

ему грозит до семи лет тюрьмы за смерть трёх человек - да ему не грозит - а сразу надо давать пожизненное - и другим наука

описЬка
29 июл 2019 в 12:35

былЬ пьян