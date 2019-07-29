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Происшествия
ДТП в Брагино

«Я думала всё, сейчас загоримся»: молодая семейная пара, сильно пострадавшая в ДТП, ищет свидетелей

Виновник аварии в Ярославле отказался выплачивать компенсацию

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Семья потратила сотни тысяч рублей на лечение

Фото: Екатерина Катола, Елена Вахрушева

Пострадавшая в массовом ДТП семейная пара ищет очевидцев происшествия. Жуткая авария случилась семь месяцев назад, 27 декабря, на окраине Брагино. Напомним, там столкнулись сразу четыре автомобиля: грузовик, ВАЗ-2115 и два Mitsubishi. Тогда же в ГИБДД озвучили главную причину ДТП.

— ВАЗ ехал по направлению в Ярославль. Его водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Scania. После столкновения водители убрали свои машины на обочину, чтобы составить европротокол. Через шесть минут в этом же месте проезжал автомобиль Mitsubishi. Машина белого цвета ехала из Рыбинска. Водитель зацепил колесом обочину, его занесло, и он столкнулся с чёрным Mitsubishi Lancer, который отбросило на грузовик, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области. 

В чёрном автомобиле ехала семейная пара — Екатерина Катола и её муж. Удар был настолько сильным, что супруги получили травмы тяжёлой степени. На восстановление ушло много сил, средств и времени. Теперь пара хочет обратиться в прокуратуру. Но для этого им нужна помощь очевидцев ДТП.

У виновника ДТП нет страховки. Свою вину мужчина не признаёт

У виновника ДТП нет страховки. Свою вину мужчина не признаёт

— Нам на встречку на приличной скорости выехал белый автомобиль, — начинает описывать то страшное утро Екатерина. — Всё произошло за секунды. Потом нас откинуло, и мы ударились о фуру. У меня началась паника, я стала кричать от боли и шока. Машина задымилась, я осмотрела ногу и увидела, как торчит кость. Мы не могли открыть двери. Я думала всё, сейчас загоримся. Люди стали кричать и пытались открыть двери. Потом я потеряла сознание и пришла в себя в скорой.

Екатерина десять дней пролежала в реанимации. Медики диагностировали у неё перелом ребра и ноги, а на лбу остался огромный шрам, как напоминание о страшном. У её мужа был сломан тазобедренный сустав. Ожидается ещё одна операция. Всего на восстановление семья потратила около 150 тысяч.

— Мы с мужем без работы и денег с ребенком спасались с родителями и друзьями, которые нам помогали. Я у виновника попросила нам помочь материально, но он отказал. Пришлось брать кредит родителям.

Мы вели онлайн-трансляцию с места происшествия. Все подробности ДТП здесь.

Машина мужа Екатерины не подлежит восстановлению

Машина мужа Екатерины не подлежит восстановлению

Если вы стали очевидцем этого ДТП, просьба написать Екатерине либо нам на почтовый адрес.

В Ярославской области ищут свидетелей ещё одного ДТП. Виновник скрылся, даже не убедившись, живы ли пострадавшие.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Kolombo
29 июл 2019 в 10:08

В суд это хорошо. Сходят, подадут иск, но если у водятля с белой помойки, которая им прилетела в лоб, официальная зарплата 10.000-15000р, или он вообще безработный, а такое часто бывает.... Ну и....?! Дальше сидеть и курить им остается

Алс
29 июл 2019 в 09:10

А прокуратура тут зачем? Если виновник учтановлен ГИБДД, то в суд.

евгений
29 июл 2019 в 08:48

два вопроса - "Кто виновен согласно постановления?" и "Почему не обращаетесь в суд?" всё остальное лирика и чувства...