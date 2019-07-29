«Я думала всё, сейчас загоримся»: молодая семейная пара, сильно пострадавшая в ДТП, ищет свидетелей

Пострадавшая в массовом ДТП семейная пара ищет очевидцев происшествия. Жуткая авария случилась семь месяцев назад, 27 декабря, на окраине Брагино. Напомним, там столкнулись сразу четыре автомобиля: грузовик, ВАЗ-2115 и два Mitsubishi. Тогда же в ГИБДД озвучили главную причину ДТП.

— ВАЗ ехал по направлению в Ярославль. Его водитель не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Scania. После столкновения водители убрали свои машины на обочину, чтобы составить европротокол. Через шесть минут в этом же месте проезжал автомобиль Mitsubishi. Машина белого цвета ехала из Рыбинска. Водитель зацепил колесом обочину, его занесло, и он столкнулся с чёрным Mitsubishi Lancer, который отбросило на грузовик, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.

В чёрном автомобиле ехала семейная пара — Екатерина Катола и её муж. Удар был настолько сильным, что супруги получили травмы тяжёлой степени. На восстановление ушло много сил, средств и времени. Теперь пара хочет обратиться в прокуратуру. Но для этого им нужна помощь очевидцев ДТП.



У виновника ДТП нет страховки. Свою вину мужчина не признаёт Фото: Елена Вахрушева

— Нам на встречку на приличной скорости выехал белый автомобиль, — начинает описывать то страшное утро Екатерина. — Всё произошло за секунды. Потом нас откинуло, и мы ударились о фуру. У меня началась паника, я стала кричать от боли и шока. Машина задымилась, я осмотрела ногу и увидела, как торчит кость. Мы не могли открыть двери. Я думала всё, сейчас загоримся. Люди стали кричать и пытались открыть двери. Потом я потеряла сознание и пришла в себя в скорой.

Екатерина десять дней пролежала в реанимации. Медики диагностировали у неё перелом ребра и ноги, а на лбу остался огромный шрам, как напоминание о страшном. У её мужа был сломан тазобедренный сустав. Ожидается ещё одна операция. Всего на восстановление семья потратила около 150 тысяч.



— Мы с мужем без работы и денег с ребенком спасались с родителями и друзьями, которые нам помогали. Я у виновника попросила нам помочь материально, но он отказал. Пришлось брать кредит родителям.

Мы вели онлайн-трансляцию с места происшествия. Все подробности ДТП здесь.



Машина мужа Екатерины не подлежит восстановлению Фото: Екатерина Катола