Избиение мальчика и трещина в многоэтажке: топ самых громких происшествий этой недели

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com, Плохие новости 18+ / Vk.com
Сколько всего случилось за эту неделю в Ярославле и области. Мы составили топ происшествий, которые наиболее активно обсуждали ярославцы и которые повергли в шок редакцию.
Пытки над школьником
Мы не смогли пройти мимо этой дикой истории. В Рыбинске толпа подростков сняла на видео жестокие издевательства над 14-летним мальчиком. Дети по очереди били своего сверстника, не щадя и не обращая внимания на его крики и вой.
Всю хронику событий читайте здесь.
У многоэтажки отваливается стена
В Ярославле у жилого дома отошла стена. Трещину в несколько этажей сфотографировал прохожий. Оказывается, жильцы и управляющая компания многоэтажки в курсе проблемы давно, но ничего не предпринимали. Подробнее читайте в нашем материале.
Школьники развратили девочку
В Угличском районе двое мальчишек развратили шестилетнюю девочку. Они завели её за гаражи и заставили раздеться. Шокированная мама пострадавшей девочки обратилась в Следственный комитет. Подробности.
Массовая авария с маршруткой
В субботу вечером в Брагино маршрутка с пассажирами протаранила забор и врезалась в дерево. Без пострадавших не обошлось. Ещё больше фото с места ДТП смотрите здесь.
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