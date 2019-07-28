Избиение мальчика и трещина в многоэтажке: топ самых громких происшествий этой недели

Сколько всего случилось за эту неделю в Ярославле и области. Мы составили топ происшествий, которые наиболее активно обсуждали ярославцы и которые повергли в шок редакцию.

Пытки над школьником

Мы не смогли пройти мимо этой дикой истории. В Рыбинске толпа подростков сняла на видео жестокие издевательства над 14-летним мальчиком. Дети по очереди били своего сверстника, не щадя и не обращая внимания на его крики и вой.



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У многоэтажки отваливается стена