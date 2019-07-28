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Происшествия
Обзор

Избиение мальчика и трещина в многоэтажке: топ самых громких происшествий этой недели

Что случилось в Ярославле и области за прошедшие семь дней

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Фото: Жесть Ярославль / Vk.com, Плохие новости 18+ / Vk.com

Сколько всего случилось за эту неделю в Ярославле и области. Мы составили топ происшествий, которые наиболее активно обсуждали ярославцы и которые повергли в шок редакцию. 

Пытки над школьником

Мы не смогли пройти мимо этой дикой истории. В Рыбинске толпа подростков сняла на видео жестокие издевательства над 14-летним мальчиком. Дети по очереди били своего сверстника, не щадя и не обращая внимания на его крики и вой.

Всю хронику событий читайте здесь.

У многоэтажки отваливается стена 

На первом этаже находится детская поликлиника

На первом этаже находится детская поликлиника

В Ярославле у жилого дома отошла стена. Трещину в несколько этажей сфотографировал прохожий. Оказывается, жильцы и управляющая компания многоэтажки в курсе проблемы давно, но ничего не предпринимали. Подробнее читайте в нашем материале.

Школьники развратили девочку

В Угличском районе двое мальчишек развратили шестилетнюю девочку. Они завели её за гаражи и заставили раздеться. Шокированная мама пострадавшей девочки обратилась в Следственный комитет. Подробности.

Массовая авария с маршруткой

У маршрутки отказали тормоза

У маршрутки отказали тормоза

В субботу вечером в Брагино маршрутка с пассажирами протаранила забор и врезалась в дерево. Без пострадавших не обошлось. Ещё больше фото с места ДТП смотрите здесь

На нашем сайте есть специальная рубрика «Происшествия».

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