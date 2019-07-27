10 ударов кулаком по лицу: ярославец жестоко избил жену и сломал ей челюсть

Мужчина накинулся на жену из-за пустяка
Фото: Александра Савельева
Суд вынес приговор 35-летнему жителю Брагино, который жестоко избил свою жену.
Супруги живут в одном из домов по улице Туманова. В тот вечер они поругались. Мужчина не смог сдержаться, повалил свою жену на пол и не меньше десяти раз ударил кулаком по лицу.
— Врачи зафиксировали у женщины травмы левой половины лица, гематомы, раны и закрытый перелом верхней стенки левой верхнечелюстной пазухи, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Во время расследования выяснилось, что в июне 2018 года мужчину в состоянии алкогольного опьянения поймали за рулём. Более того, он был без прав, которых его лишили за аналогичное правонарушение.
— При назначении наказания учтено наличие рецидива преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию первого преступления, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, — пояснили в прокуратуре Дзержинского района.
Суд назначил мужчине 1 год 1 месяц лишения свободы условно.