Огнетушители не помогли: в Ярославле на ходу загорелся автомобиль

Весь моторный отсек выгорел
Фото: Елена Вахрушева
Сегодня в Ярославле на проспекте Ленина загорелся автомобиль. Машина полыхнула на ходу.
Автомобиль, за рулём которого сидела женщина, ехал от Ярославля-Главного в сторону «Гиганта».
— Я вдруг почувствовала запах гари и увидела дым из-под капота, — рассказала владелица автомобиля Вероника. — И вдруг вырвалось огромное пламя.
Водители, увидевшие полыхающий автомобиль, бросились на помощь.
— Пытались сбить пламя огнетушителями, но это не помогло. Вызвали пожарных — те и потушили огонь, — говорит Вероника.
Владелица машины предполагает, что причина — в замыкании проводки.