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Огнетушители не помогли: в Ярославле на ходу загорелся автомобиль

Подробности и фото с места происшествия

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Весь моторный отсек выгорел

Фото: Елена Вахрушева

Сегодня в Ярославле на проспекте Ленина загорелся автомобиль. Машина полыхнула на ходу. 

Автомобиль, за рулём которого сидела женщина, ехал от Ярославля-Главного в сторону «Гиганта».

— Я вдруг почувствовала запах гари и увидела дым из-под капота, — рассказала владелица автомобиля Вероника. — И вдруг вырвалось огромное пламя. 

Водители, увидевшие полыхающий автомобиль, бросились на помощь.

Огнетушители не помогли

Огнетушители не помогли

— Пытались сбить пламя огнетушителями, но это не помогло. Вызвали пожарных — те и потушили огонь, — говорит Вероника.

Владелица машины предполагает, что причина — в замыкании проводки.

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
26 июл 2019 в 15:45

Пусть скажет спасибо криворуким мастерам на станции,где обслуживали авто.