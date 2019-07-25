«Пострадал ещё один студент»: неожиданные подробности ДТП, где «Тойота» сбила четырёх девушек

Появилась информация о пятом пострадавшем в ДТП на Московском проспекте, в котором 28-летний водитель «Тойоты» буквально снёс четырёх девушек, стоявших на остановке. Оказывается, что кроме девушек пострадал ещё и 22-летний молодой человек, который не попал на запись камеры видеонаблюдения.

— Все пятеро пострадавших — студенты, — сообщил источник 76.RU. — Молодой человек пострадал от того, что после удара об автомобиль от одной из девушек в него отбросило сумку. Юноша получил травму средней тяжести. Точный характер травм не разглашается: врачебная тайна.



Недавно в Красноперекопском суде Ярославля вынесли приговор водителю, который на скорости влетел в толпу людей на Московском проспекте. Резонансное ДТП случилось ещё в ноябре. Мужчина на внедорожнике пытался проскочить на красный сигнал светофора, но сбил несколько человек, которые в этот момент собирались переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Видео: «ЯрНет»

Тяжёлые травмы получили две девушки в возрасте 20 лет и 21 года. Как позже выяснилось, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Мужчине дали 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении и ещё назначили три года лишения прав. Взяли под стражу сразу в зале суда. Также он выплатит 480 и 450 тысяч рублей возмещения морального вреда в пользу каждой потерпевшей.

— Мы недовольны приговором, считаем его слишком мягким, — заявил адвокат пострадавших Рустам Халатян. — Сейчас этот приговор находится в стадии обжалования, мы ждём суда апелляционной инстанции.

До суда мужчина находился под подпиской о невыезде. Он несколько дней провёл в СИЗО, но потом его отпустили. Ранее у него была судимость за хранение наркотиков, которую он погасил.

