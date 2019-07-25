25 июля четверг
СЕЙЧАС +21°С
usd 63.12
eur 70.32
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 63.12
eur 70.32

Все новости

Все новости
Происшествия
ДТП на Московском

«Пострадал ещё один студент»: неожиданные подробности ДТП, где «Тойота» сбила четырёх девушек

Источник 76.RU сообщил новые детали громкого происшествия в Ярославле

Поделиться

998
1 Обсудить

Пострадавших студентов медики с места ДТП увезли в больницу

Фото: источник 76.RU

Появилась информация о пятом пострадавшем в ДТП на Московском проспекте, в котором 28-летний водитель «Тойоты» буквально снёс четырёх девушек, стоявших на остановке. Оказывается, что кроме девушек пострадал ещё и 22-летний молодой человек, который не попал на запись камеры видеонаблюдения.

— Все пятеро пострадавших — студенты, — сообщил источник 76.RU. — Молодой человек пострадал от того, что после удара об автомобиль от одной из девушек в него отбросило сумку. Юноша получил травму средней тяжести. Точный характер травм не разглашается: врачебная тайна.

Недавно в Красноперекопском суде Ярославля вынесли приговор водителю, который на скорости влетел в толпу людей на Московском проспекте. Резонансное ДТП случилось ещё в ноябре. Мужчина на внедорожнике пытался проскочить на красный сигнал светофора, но сбил несколько человек, которые в этот момент собирались переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Видео: «ЯрНет»

Тяжёлые травмы получили две девушки в возрасте 20 лет и 21 года. Как позже выяснилось, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Мужчине дали 1 год 3 месяца лишения свободы в колонии-поселении и ещё назначили три года лишения прав. Взяли под стражу сразу в зале суда. Также он выплатит 480 и 450 тысяч рублей возмещения морального вреда в пользу каждой потерпевшей.

— Мы недовольны приговором, считаем его слишком мягким, — заявил адвокат пострадавших Рустам Халатян. — Сейчас этот приговор находится в стадии обжалования, мы ждём суда апелляционной инстанции.

До суда мужчина находился под подпиской о невыезде. Он несколько дней провёл в СИЗО, но потом его отпустили. Ранее у него была судимость за хранение наркотиков, которую он погасил.

Ещё одно ДТП с пострадавшими пешеходами произошло в Ярославле вчера. На улице Ушинского маршрутка сбила нескольких людей на «зебре». Скорая помощь увезла их в больницу.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПсуд

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Орел
25 июл 2019 в 17:07

Да там по проспекту постоянно гоняют, 90% водителей едет с нарушением правил. Выход только один патрули полиции должны передвигаться по проспекту постоянно. Нужно ограничить скорость в городе до 40 км и внутри районов до 5 км, так же убрать порог превышения скорости совсем. Только так, скот понимает только кнут.