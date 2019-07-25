«Людей увезли в больницу»: в центре Ярославля маршрутка на «зебре» сбила пешеходов

В ДТП угодил пазик, который ехал по 36-му маршруту
Фото: Городской телеканал
Вчера около десяти часов вечера в центре Ярославля произошло ДТП с участием маршрутки. На улице Ушинского автобус ПАЗ сбил на «зебре» двух пешеходов — 51-летнюю женщину и 45-летнего мужчину.
— По предварительной информации, пешеходы переходили дорогу по установленному пешеходному переходу, — уточнили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Их медики скорой помощи увезли в больницу.
Известно, что за рулем автобуса находился 56-летний мужчина. По данному факту проводится проверка, специалисты ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.
Другое серьёзное ДТП произошло в Ярославском районе. Недалеко от Климовских карьеров столкнулись КАМАЗ и DAF.