«Людей увезли в больницу»: в центре Ярославля маршрутка на «зебре» сбила пешеходов

Вчера около десяти часов вечера в центре Ярославля произошло ДТП с участием маршрутки. На улице Ушинского автобус ПАЗ сбил на «зебре» двух пешеходов — 51-летнюю женщину и 45-летнего мужчину.



— По предварительной информации, пешеходы переходили дорогу по установленному пешеходному переходу, — уточнили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Их медики скорой помощи увезли в больницу.

Известно, что за рулем автобуса находился 56-летний мужчина. По данному факту проводится проверка, специалисты ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.