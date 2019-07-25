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Происшествия

«Людей увезли в больницу»: в центре Ярославля маршрутка на «зебре» сбила пешеходов

В полиции рассказали подробности ДТП

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В ДТП угодил пазик, который ехал по 36-му маршруту

Фото: Городской телеканал

Вчера около десяти часов вечера в центре Ярославля произошло ДТП с участием маршрутки. На улице Ушинского автобус ПАЗ сбил на «зебре» двух пешеходов — 51-летнюю женщину и 45-летнего мужчину.

— По предварительной информации, пешеходы переходили дорогу по установленному пешеходному переходу, — уточнили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Их медики скорой помощи увезли в больницу.

Известно, что за рулем автобуса находился 56-летний мужчина. По данному факту проводится проверка, специалисты ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.

Другое серьёзное ДТП произошло в Ярославском районе. Недалеко от Климовских карьеров столкнулись КАМАЗ и DAF.

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КОММЕНТАРИИ (3)

25 июл 2019 в 11:07

А на какой улице? Или это секретная информация? В центре много переходов.

пжив
25 июл 2019 в 11:42

Это Россия тут нет правил и законов.