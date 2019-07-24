От удара выбило стекло: в Ярославском районе столкнулись два грузовика

Серьёзное ДТП с участием двух грузовиков произошло в Ярославском районе. Вчера вечером около 17:55 недалеко от Климовских карьеров столкнулись КАМАЗ и DAF.

Один из грузовиков сзади влетел в другой. От удара у КАМАЗа разбилось лобовое стекло. Вероятно, водитель не соблюдал дистанцию.

— За рулём КАМАЗа находился 36-летний мужчина, за рулём DAF — 33-летний водитель. В результате ДТП пострадал водитель КАМАЗа. Обстоятельства аварии выясняются, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.