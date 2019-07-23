«Он о ней всегда тепло отзывался»: ярославец облил жену бензином и поджёг

59-летний ярославец поджёг свою жену. 57-летняя женщина с ожогами I, II и III степени попала в реанимацию.



20 июля супруги были у себя дома на проспекте Фрунзе. Неожиданно поругались.



— Мужчина облил жену бензином и поджёг, — сообщил источник 76.RU.



Женщина серьёзно пострадала, у неё повреждены обе ноги, ягодицы и живот.



Нам удалось выяснить, что мужчина работает охранником в кафе в центре города на улице Собинова. Мы обратились за комментарием к сотрудникам кафе.



— Мужчина работает у нас уже третье лето. Ничего плохого про него сказать не можем, никаких инцидентов с ним не было. Он очень ответственный, исполнительный. Про жену всегда отзывался очень тепло, — уточнили сотрудники заведения.

