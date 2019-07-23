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«Он о ней всегда тепло отзывался»: ярославец облил жену бензином и поджёг

Женщина попала в реанимацию

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Супруги были дома

Фото: Александра Савельева

59-летний ярославец поджёг свою жену. 57-летняя женщина с ожогами I, II и III степени попала в реанимацию.

20 июля супруги были у себя дома на проспекте Фрунзе. Неожиданно поругались.

— Мужчина облил жену бензином и поджёг, — сообщил источник 76.RU.

Женщина серьёзно пострадала, у неё повреждены обе ноги, ягодицы и живот.

Нам удалось выяснить, что мужчина работает охранником в кафе в центре города на улице Собинова. Мы обратились за комментарием к сотрудникам кафе.

— Мужчина работает у нас уже третье лето. Ничего плохого про него сказать не можем, никаких инцидентов с ним не было. Он очень ответственный, исполнительный. Про жену всегда отзывался очень тепло, — уточнили сотрудники заведения.

В кафе рассказали, что про случившееся ничего не знают и по-прежнему ждут охранника на работу.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Kolombo
23 июл 2019 в 09:46

Чёрным по белому написано же: " он тепло отзывался о своей жене"..... Вот он и добавил тепла.