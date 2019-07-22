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Происшествия

В Ярославле пропал 14-летний школьник с шрамом на лице

В СК рассказали подробности исчезновения ребёнка

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Последний раз ребёнка видели в субботу

Фото: Александра Савельева, СК

В Ярославле уже два дня разыскивают Егора Трунова. Родители в панике. 14-летний сын ушёл из дома в Дзержинском районе, ничего не сказав взрослым. По информации следователей, мальчик пропадает не первый раз.

Егору на вид около 13–14 лет, рост около 160 сантиметров, короткие светло-русые волосы. Мальчик выглядит как и многие его сверстники. Но у Егора есть отличительная черта — шрам на левой брови.

Ребёнок был одет в чёрную толстовку без капюшона, черную кепку, спортивные штаны черного цвета и кеды черного цвета. С собой был чёрный рюкзак черного цвета, со вставкой серого цвета.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку, выясняют, почему ребёнок ушёл из дома. Не исключается версия, что мальчик поссорился с родными.

— Следственное управление обращается к гражданам, располагающим информацией о местонахождении Егора Трунова, с просьбой сообщить об этом по телефону следственного отдела (4852) 72-22-65, либо в ОМВД России по Дзержинскому городскому району по телефонам (4852) 55-02-02 или 02, — сообщает управление СК России по Ярославской области.

Ещё одного человека объявили в розыск. На этот раз пропал пенсионер с татуировкой. Мужчину ищут все отряды Ярославля. 

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