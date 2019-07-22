В Ярославле пропал 14-летний школьник с шрамом на лице

В Ярославле уже два дня разыскивают Егора Трунова. Родители в панике. 14-летний сын ушёл из дома в Дзержинском районе, ничего не сказав взрослым. По информации следователей, мальчик пропадает не первый раз.



Егору на вид около 13–14 лет, рост около 160 сантиметров, короткие светло-русые волосы. Мальчик выглядит как и многие его сверстники. Но у Егора есть отличительная черта — шрам на левой брови.



Ребёнок был одет в чёрную толстовку без капюшона, черную кепку, спортивные штаны черного цвета и кеды черного цвета. С собой был чёрный рюкзак черного цвета, со вставкой серого цвета.

