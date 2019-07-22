В Ярославле пропал 14-летний школьник с шрамом на лице

Последний раз ребёнка видели в субботу
Фото: Александра Савельева, СК
В Ярославле уже два дня разыскивают Егора Трунова. Родители в панике. 14-летний сын ушёл из дома в Дзержинском районе, ничего не сказав взрослым. По информации следователей, мальчик пропадает не первый раз.
Егору на вид около 13–14 лет, рост около 160 сантиметров, короткие светло-русые волосы. Мальчик выглядит как и многие его сверстники. Но у Егора есть отличительная черта — шрам на левой брови.
Ребёнок был одет в чёрную толстовку без капюшона, черную кепку, спортивные штаны черного цвета и кеды черного цвета. С собой был чёрный рюкзак черного цвета, со вставкой серого цвета.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку, выясняют, почему ребёнок ушёл из дома. Не исключается версия, что мальчик поссорился с родными.
— Следственное управление обращается к гражданам, располагающим информацией о местонахождении Егора Трунова, с просьбой сообщить об этом по телефону следственного отдела
Ещё одного человека объявили в розыск. На этот раз пропал пенсионер с татуировкой. Мужчину ищут все отряды Ярославля.