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«Изъяли 50 литров спиртного»: в кафе жены ярославского депутата людей незаконно поили алкоголем

Полицейские устроили облаву на заведения общепита

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Теперь в кафе не нальют ни стопочку водки, ни бокал вина, пока не будет новой лицензии на торговлю алкоголем

Фото: кафе «Монпансье»

В Переславле-Залесском полицейские прошлись с рейдом по кафе и ресторанам. В кафе «Монпансье» на Советской улице ревизоры из МВД обратили внимание, что здесь продавали спиртные напитки с просроченной лицензией.

— Было установлено, что срок действия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания истек 13 июля 2019 года, — сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах. — За нарушение требований к обороту этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В кафе было изъято более 50 литров алкогольной продукции.

Тут же разгорелся скандал — люди стали поговаривать, что алкоголем с просроченной лицензией посетителей кафе угощала супруга депутата Ярославской областной думы Сергея Хабибулина. Предпринимательница Ирина Хабибулина является владельцем кафе «Монпансье».

Кафе&nbsp;«Монпансье» пользуется популярностью, ведь находится в самом центре города

Кафе «Монпансье» пользуется популярностью, ведь находится в самом центре города

В заведении пояснили, что продажей алкоголя занимается сторонняя фирма, которая снимает часть заведения в аренду. У них действительно истёк срок действия лицензии на продажу алкоголя.

— Полицейские пришли, купили 50 грамм водки и после того, как им продали товар, они тут же попросили лицензию, — рассказали в кафе. — Лицензия истекла 13 июля и была подана заявка на получение новой. В МВД сами тянут с её выдачей, а 18-го числа явились с проверкой. Хотя напитки были закуплены ещё при действующей лицензии. Продажа алкоголя сейчас приостановлена до получения новой лицензии.

Накануне в Ярославле полицейские провели ночной рейд по ларькам. Там они тоже нашли много запрещённых к продаже пива, водки и других спиртных напитков.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
22 июл 2019 в 16:56

цитата: " Хотя напитки были закуплены ещё при действующей лицензии."
... от факта продажи это и как не освобождает!
получение лицензии процесс длительный, нормальный предприниматель этим фактом озаботился бы заранее! а, не за неделю- две. :)))
по хорошему, что бы не бросать тень на депутатское семейство, супружница онаго, в связи с противоправными действиями арендатора, должна расторгнуть договор аренды с фирмой, дабы не пятнать свое и мужнино честное имя :)) ))

22 июл 2019 в 16:19

А причём тут наш "честный и не подкупный депутат ?страдалец за народ -быдло!?" ведь у него ничего нет!он такой же как мы!нищий и недовольный властью кремля!ведь депутат за народ и просильцев !и при чем тут его жена?она получается продавала-поила Людей испорченным -просроченным (по бумагам)продуктом!Это только у депутата по платежам налогов как у нас сват да ухват ,тоесть нищий .а все богатство у жены и её по закону надо Гнать на Русскую Голгофу!а точнее муж "честный и беспристрастный " сам плетью должен гнать свою воровку налогов государства и отравительницу работы и господ .Ведь просрочка документов это по сути торговать нельзя!Просрочка!уход от оброка стране !а по русски воровство!
Так получается ,что у депутата избранника народа русского жена воровка?!вот так и тема получается!
Русский народ потерпит.вы ворье не переживайте.взятку дадите и все как и прежде будет.честная россиянская семья депутата ,уважаемого человека.ну пря как у меня дома в рекламе водки абсолют.все улыбаются и все в раю.

Малыш
22 июл 2019 в 16:08

Крыша протекла.... Дождей-то много было.