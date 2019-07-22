«Изъяли 50 литров спиртного»: в кафе жены ярославского депутата людей незаконно поили алкоголем

— Было установлено, что срок действия лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания истек 13 июля 2019 года, — сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах. — За нарушение требований к обороту этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В кафе было изъято более 50 литров алкогольной продукции.

В Переславле-Залесском полицейские прошлись с рейдом по кафе и ресторанам. В кафе «Монпансье» на Советской улице ревизоры из МВД обратили внимание, что здесь продавали спиртные напитки с просроченной лицензией.

Тут же разгорелся скандал — люди стали поговаривать, что алкоголем с просроченной лицензией посетителей кафе угощала супруга депутата Ярославской областной думы Сергея Хабибулина. Предпринимательница Ирина Хабибулина является владельцем кафе «Монпансье».

В заведении пояснили, что продажей алкоголя занимается сторонняя фирма, которая снимает часть заведения в аренду. У них действительно истёк срок действия лицензии на продажу алкоголя.



— Полицейские пришли, купили 50 грамм водки и после того, как им продали товар, они тут же попросили лицензию, — рассказали в кафе. — Лицензия истекла 13 июля и была подана заявка на получение новой. В МВД сами тянут с её выдачей, а 18-го числа явились с проверкой. Хотя напитки были закуплены ещё при действующей лицензии. Продажа алкоголя сейчас приостановлена до получения новой лицензии.

Накануне в Ярославле полицейские провели ночной рейд по ларькам. Там они тоже нашли много запрещённых к продаже пива, водки и других спиртных напитков.