В Ярославской области полиция несколько лет отказывалась заводить дело на мужчину, избивавшего жену

В Пошехонье мужчина несколько лет жестоко избивал свою бывшую жену. И ему за это ничего не было. Несмотря на то, что женщина несколько раз писала заявление в полицию.

Бывшие супруги даже после развода вынуждены были жить под одной крышей, так как не смогли решить квартирный вопрос. Несчастная женщина несколько лет терпела издевательства бывшего мужа. В последний год мужчина буквально озверел: он избивал бывшую жену систематически.

Местные полицейские отказывали женщине в возбуждении уголовного дела, мотивируя это тем, что не видят в действиях её супруга состава преступления.