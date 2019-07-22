В Ярославской области полиция несколько лет отказывалась заводить дело на мужчину, избивавшего жену

Женщина вынуждена была жить с бывшим мужем в одной квартире
Фото: Александра Савельева
В Пошехонье мужчина несколько лет жестоко избивал свою бывшую жену. И ему за это ничего не было. Несмотря на то, что женщина несколько раз писала заявление в полицию.
Бывшие супруги даже после развода вынуждены были жить под одной крышей, так как не смогли решить квартирный вопрос. Несчастная женщина несколько лет терпела издевательства бывшего мужа. В последний год мужчина буквально озверел: он избивал бывшую жену систематически.
Местные полицейские отказывали женщине в возбуждении уголовного дела, мотивируя это тем, что не видят в действиях её супруга состава преступления.
— Мужчина систематически с 2018 года по май 2019 года причинял бывшей жене физические и психические страдания. После вмешательства прокурора полиция возбудила уголовное дело, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
«Центр социальной помощи семье и детям» (адрес: ул. Маланова, 12, телефон: 8 (4852) 74-64-21). Здесь помогут бесплатно.