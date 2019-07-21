Для ликвидации последствий подключали МЧС: в Рыбинске водитель «Нивы-Шевроле» угодил в ДТП

Сегодня ранним утром в Ярославской области произошло ДТП. Около половины шестого утра в Рыбинске на пересечении улицы Веденеева и Селиховского шоссе в кювет улетела «Нива-Шевроле».



— В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие три человека и одна единица спецтехники, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Есть пострадавшие.



Но самым громким сегодня стало другое ДТП, которое произошло ещё 4 июля. Дело в том, что сегодня стали известны подробности произошедшего в ту ночь в Ярославле на перекрёстке улицы Свободы и проспекта Толбухина.

