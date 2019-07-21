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Происшествия

Для ликвидации последствий подключали МЧС: в Рыбинске водитель «Нивы-Шевроле» угодил в ДТП

Спасатели сообщили, что в аварии пострадали люди

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Водитель автомобиля получил травмы

Фото: МЧС

Сегодня ранним утром в Ярославской области произошло ДТП. Около половины шестого утра в Рыбинске на пересечении улицы Веденеева и Селиховского шоссе в кювет улетела «Нива-Шевроле».

— В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие три человека и одна единица спецтехники, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Есть пострадавшие.

Но самым громким сегодня стало другое ДТП, которое произошло ещё 4 июля. Дело в том, что сегодня стали известны подробности произошедшего в ту ночь в Ярославле на перекрёстке улицы Свободы и проспекта Толбухина.

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