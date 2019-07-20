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В Ростовском районе грузовик смял легковушку: пострадал ребёнок

Подробности ДТП в Ярославской области

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Грузовик наехал на легковушку

Фото: Упрдор «Холмогоры»

Сегодня около часу дня на 178-м километре трассы М-8 в Ростовском районе Ярославской области произошла авария. 

Грузовик Volvo, ехавший в Москву, не уследил за дистанцией и врезался во впереди ехавший легковой автомобиль.

В «Хёндай» пострадали двое — один взрослый и один ребенок.

— Перерыва и остановки движения нет, — уточнили в Упрдор «Холмогоры».

Еще одна серьезная авария в Ростовском районе случилась сегодня утром — в ДТП пострадали пять человек.

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