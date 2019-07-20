В Ростовском районе грузовик смял легковушку: пострадал ребёнок

Сегодня около часу дня на 178-м километре трассы М-8 в Ростовском районе Ярославской области произошла авария.

Грузовик Volvo, ехавший в Москву, не уследил за дистанцией и врезался во впереди ехавший легковой автомобиль.

В «Хёндай» пострадали двое — один взрослый и один ребенок.

— Перерыва и остановки движения нет, — уточнили в Упрдор «Холмогоры».

Еще одна серьезная авария в Ростовском районе случилась сегодня утром — в ДТП пострадали пять человек.