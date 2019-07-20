Машины раскидало по дороге: в тройном ДТП на трассе М-8 в Ростовском районе пострадали пять человек

От удара машину откинуло на несколько метров
Фото: Упрдор «Холмогоры»
Сегодня 07:42 в Ростовском районе Ярославской области на трассе М-8 случилось крупное ДТП.
В аварию попали сразу три автомобиля — грузовик МАН, автомобили «Сузуки» и ВАЗ-2115.
По предварительной информации, водитель «пятнашки» остановился на обочине и решил перебежать дорогу. В этот момент водитель «Сузуки» экстренно затормозил, чтобы пропустить перебегавшего человека. В иномарку врезался не успевший остановиться грузовик, ехавший сзади.
От удара «Сузуки» отбросило на перебегавшего водителя и при этом зацепило саму пятнашку. В результате ДТП — 5 пострадавших.
На трафик трассы ДТП не повлияло:
— Перерыва движения нет, — рассказали в Упрдор «Холмогоры».
В ДТП в Ростовском районе пострадали пять человек.
Видео: Саша Абгарян