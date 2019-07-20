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Машины раскидало по дороге: в тройном ДТП на трассе М-8 в Ростовском районе пострадали пять человек

Подробности, фото и видео с места крупной аварии в Ярославской области

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От удара машину откинуло на несколько метров

Фото: Упрдор «Холмогоры»

Сегодня 07:42 в Ростовском районе Ярославской области на трассе М-8 случилось крупное ДТП.

В аварию попали сразу три автомобиля — грузовик МАН, автомобили «Сузуки» и ВАЗ-2115.

Фуру отнесло в кювет

Фуру отнесло в кювет

По предварительной информации, водитель «пятнашки» остановился на обочине и решил перебежать дорогу. В этот момент водитель «Сузуки» экстренно затормозил, чтобы пропустить перебегавшего человека. В иномарку врезался не успевший остановиться грузовик, ехавший сзади.

Грузовик смял легковушку

Грузовик смял легковушку

От удара «Сузуки» отбросило на перебегавшего водителя и при этом зацепило саму пятнашку. В результате ДТП — 5 пострадавших.

На трафик трассы ДТП не повлияло:

— Перерыва движения нет, — рассказали в Упрдор «Холмогоры».

В ДТП в Ростовском районе пострадали пять человек.
Видео: Саша Абгарян

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