«Испугались взрыва газа»: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Ночью в Ярославле случился пожар в доме на Тутаевском шоссе. Огонь вспыхнул в квартире дома № 69.

На место тут же приехали пожарные. Квартиру потушили, обошлось без пострадавших. Но жильцы дома изрядно перепугались.

— Испугались, потому что 5 этажей и труба газа. Если бы задело, был бы взрыв газа, — пишет жительница дома Татьяна Вернер в группе «Подслушано в Ярославле».



После того как огонь потушили, увидели, что источник огня был у кровати владельца квартиры. Сгорело все постельное. Видимо, хозяин уснул с сигаретой.