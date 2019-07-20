20 июля суббота
СЕЙЧАС +18°С
usd 62.87
eur 70.79
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
usd 62.87
eur 70.79

Все новости

Все новости
Происшествия

«Испугались взрыва газа»: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Подробности с места ЧП

Поделиться

447
Обсудить

Спасатели приехали быстро

Фото: «Подслушано в Ярославле»

Ночью в Ярославле случился пожар в доме на Тутаевском шоссе. Огонь вспыхнул в квартире дома № 69.

На место тут же приехали пожарные. Квартиру потушили, обошлось без пострадавших. Но жильцы дома изрядно перепугались.

— Испугались, потому что 5 этажей и труба газа. Если бы задело, был бы взрыв газа, — пишет жительница дома Татьяна Вернер в группе «Подслушано в Ярославле».

После того как огонь потушили, увидели, что источник огня был у кровати владельца квартиры. Сгорело все постельное. Видимо, хозяин уснул с сигаретой.

Пожар на Тутаевском шоссе

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожарЧП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!