Пришлось задействовать МЧС: в Ярославской области ночью разгребали последствия аварии на трассе

Сегодня около 3 часов 20 минут в Рыбинском районе Ярославской области произошло ДТП. В районе деревни Запрудново на трассе ВАЗ 11-й модели улетел в кювет.



— В ликвидации последствий ДТП приняли участие трое специалистов из пожарно-спасательной части и одна единица техники, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Есть пострадавшие.



Как стало известно 76.RU, в легковушке ехал 38-летний мужчина. Он выжил, но получил травмы.



Ещё одно ДТП произошло в посёлке Кузнечиха недалеко от Ярославля. Там в аварию попал лесовоз.

