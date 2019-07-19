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Пришлось задействовать МЧС: в Ярославской области ночью разгребали последствия аварии на трассе

Спасатели сообщили о пострадавших

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Водитель ВАЗа 11-й модели не справился с управлением

Фото: МЧС

Сегодня около 3 часов 20 минут в Рыбинском районе Ярославской области произошло ДТП. В районе деревни Запрудново на трассе ВАЗ 11-й модели улетел в кювет.

— В ликвидации последствий ДТП приняли участие трое специалистов из пожарно-спасательной части и одна единица техники, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Есть пострадавшие.

Как стало известно 76.RU, в легковушке ехал 38-летний мужчина. Он выжил, но получил травмы.

Ещё одно ДТП произошло в посёлке Кузнечиха недалеко от Ярославля. Там в аварию попал лесовоз.

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