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«Мчал как бешеный»: на федеральной трассе в Ярославской области «Лэнд-Ровер» снёс грузовик

Авария произошла на М-8 на подъезде к Переславлю-Залесскому

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Внедорожник буквально снёс ехавшую перед ним «Вольво»

Фото: упрдор «Холмогоры»

Сегодня днём на трассе М-8 на подъезде к Петровску в Переславском районе водитель на «Лэнд-Ровере» снёс грузовик «Вольво», ехавший перед ним. От удара обе машины понесло в разных стороны на обочины, где они затормозили спустя несколько десятков метров, смяв дорожное ограждение. 

Одну из машин пришлось увозить на эвакуаторе. 

— На дороге собралась пробка, люди выходили из машин. Когда приехал эвакуатор, на дороге организовали реверсивное движение, — рассказали водители с дороги. 

В этой аварии обошлось без пострадавших, сильно досталось только автомобилям и забору. 

На момент прибытия эвакуатора, с 14:20 до 14:35, производилось реверсивное движение.

Недавно в Ярославле ДТП устроил 13-летний школьник, угнавший дорогую иномарку. 

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