«Мчал как бешеный»: на федеральной трассе в Ярославской области «Лэнд-Ровер» снёс грузовик

Внедорожник буквально снёс ехавшую перед ним «Вольво»
Фото: упрдор «Холмогоры»
Сегодня днём на трассе М-8 на подъезде к Петровску в Переславском районе водитель на «Лэнд-Ровере» снёс грузовик «Вольво», ехавший перед ним. От удара обе машины понесло в разных стороны на обочины, где они затормозили спустя несколько десятков метров, смяв дорожное ограждение.
Одну из машин пришлось увозить на эвакуаторе.
— На дороге собралась пробка, люди выходили из машин. Когда приехал эвакуатор, на дороге организовали реверсивное движение, — рассказали водители с дороги.
В этой аварии обошлось без пострадавших, сильно досталось только автомобилям и забору.
На момент прибытия эвакуатора, с 14:20 до 14:35, производилось реверсивное движение.
Недавно в Ярославле ДТП устроил 13-летний школьник, угнавший дорогую иномарку.