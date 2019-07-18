«Мчал как бешеный»: на федеральной трассе в Ярославской области «Лэнд-Ровер» снёс грузовик

Сегодня днём на трассе М-8 на подъезде к Петровску в Переславском районе водитель на «Лэнд-Ровере» снёс грузовик «Вольво», ехавший перед ним. От удара обе машины понесло в разных стороны на обочины, где они затормозили спустя несколько десятков метров, смяв дорожное ограждение.

Одну из машин пришлось увозить на эвакуаторе.

— На дороге собралась пробка, люди выходили из машин. Когда приехал эвакуатор, на дороге организовали реверсивное движение, — рассказали водители с дороги.

В этой аварии обошлось без пострадавших, сильно досталось только автомобилям и забору.