«Хорошая здоровая семья»: ярославцы поддержали отца, привязавшего сына к столбу за шею

История семьи из Ярославской области, где отец привязал сына к столбу за шею, разбила читателей на два лагеря. Допустимы ли такие методы воспитания? Где заканчивается родительское терпение? А как нас самих воспитывали? Обо всем этом поговорили в комментариях к статье и в нашей группе «ВКонтакте».

Судя по опросу, две трети ярославцев считают, что подзатыльник, в принципе, лишним не будет.

Наскальный

— Верю словам отца, ему и правда тяжело, ребёнок, отличный от старших, обычно дети друг у друга учатся, а тут они реально просто к крайним мерам прибегли. Здоровья детям и справедливого решения родителям. Надеюсь, у них все придёт в норму



против психолога

— У психолога у самой-то дети есть? Красиво рассуждает, но «гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Сейчас все говорят только про права ребенка и дружно молчат о том, что в первую очередь у любого, в том числе и у ребенка, есть обязанности, а уж потом права.

Гость

— Молиться за него не буду. Средневековье какое-то. Чтобы взять еду, нужно спросить разрешение? Понятно, что семья большая, но почему на столе не стояли сахарницы с баранками, сухариками, печеньками, карамельками, ирисками и т. д. Тем более в деревне на свежем воздухе. У детей организм растущий, им постоянно хочется жевать. Этот горе-папаша сам бы себя вспомнил в его возрасте. Хотя, может, и его так воспитывали?



ГМР

— Хорошая здоровая семья на земле и в труде. Понятно, откуда ветер подул: «я же мать» нагулялась и решила причинить добро. Приоритет отдаю семье: только родители (которые не кукушки) решают, как растить своего ребенка. Остальные идут лесом, пока жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Все благословения родителям и детям.



Жанна

— Помню, в детстве и в угол ставили, и ругали за хулиганство. И выросли нормальными людьми, и в органы опеки никто не обращался. А сейчас чуть что — так отобрать детей, родителей под суд. Лучше бы поменьше насилия по телевидению показывали.

Mel

— Государству нужно поменьше вмешиваться в личные, семейные дела граждан. Родители сами должны решать, как детей воспитывать. А тут случай ясен — опомнившаяся «родная» мать решила наподлить людям. Слишком хорошо живут — и дети у них, и дом! И даже её в семью пускали, какое благородство, пригрели «змею».

Лия Куразова

— Нет слов. Вот из-за таких историй у меня вызывают подозрения семьи, где много приемных детей или религиозные веяния довлеют. Слегка ненормально. Мальчик уже не маленький, и вряд ли сможет забыть, каково это — быть на привязи. Дикость какая-то. Пусть меня закидают камнями, но в случае с детьми я за качество, а не количество. Чувствует в себе человек силы и желание растить приемных детей — слава богу, но во всем же должен быть здравый смысл. Порой так выбесит свой ребенок, думаешь, поддала бы тебе, вредина упрямая, но рука не поднимается — как ударить беззащитного? Мультиков лишить да валерьянки дёрнуть с психу. А уж на цепь посадить — это вообще не укладывается ни в какие рамки.