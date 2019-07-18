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«Хорошая здоровая семья»: ярославцы поддержали отца, привязавшего сына к столбу за шею

Публикуем подборку мнений о скандальной истории в Ярославской области

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Мужчина использовал нестандартные методы воспитания

Фото: Александра Савельева

История семьи из Ярославской области, где отец привязал сына к столбу за шею, разбила читателей на два лагеря. Допустимы ли такие методы воспитания? Где заканчивается родительское терпение? А как нас самих воспитывали? Обо всем этом поговорили в комментариях к статье и в нашей группе «ВКонтакте».

Судя по опросу, две трети ярославцев считают, что подзатыльник, в принципе, лишним не будет.

Наскальный

— Верю словам отца, ему и правда тяжело, ребёнок, отличный от старших, обычно дети друг у друга учатся, а тут они реально просто к крайним мерам прибегли. Здоровья детям и справедливого решения родителям. Надеюсь, у них все придёт в норму

против психолога

— У психолога у самой-то дети есть? Красиво рассуждает, но «гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Сейчас все говорят только про права ребенка и дружно молчат о том, что в первую очередь у любого, в том числе и у ребенка, есть обязанности, а уж потом права.

Гость

— Молиться за него не буду. Средневековье какое-то. Чтобы взять еду, нужно спросить разрешение? Понятно, что семья большая, но почему на столе не стояли сахарницы с баранками, сухариками, печеньками, карамельками, ирисками и т. д. Тем более в деревне на свежем воздухе. У детей организм растущий, им постоянно хочется жевать. Этот горе-папаша сам бы себя вспомнил в его возрасте. Хотя, может, и его так воспитывали?

ГМР

— Хорошая здоровая семья на земле и в труде. Понятно, откуда ветер подул: «я же мать» нагулялась и решила причинить добро. Приоритет отдаю семье: только родители (которые не кукушки) решают, как растить своего ребенка. Остальные идут лесом, пока жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Все благословения родителям и детям.

Жанна

— Помню, в детстве и в угол ставили, и ругали за хулиганство. И выросли нормальными людьми, и в органы опеки никто не обращался. А сейчас чуть что — так отобрать детей, родителей под суд. Лучше бы поменьше насилия по телевидению показывали.

Mel

— Государству нужно поменьше вмешиваться в личные, семейные дела граждан. Родители сами должны решать, как детей воспитывать. А тут случай ясен — опомнившаяся «родная» мать решила наподлить людям. Слишком хорошо живут — и дети у них, и дом! И даже её в семью пускали, какое благородство, пригрели «змею».

Лия Куразова

— Нет слов. Вот из-за таких историй у меня вызывают подозрения семьи, где много приемных детей или религиозные веяния довлеют. Слегка ненормально. Мальчик уже не маленький, и вряд ли сможет забыть, каково это — быть на привязи. Дикость какая-то. Пусть меня закидают камнями, но в случае с детьми я за качество, а не количество. Чувствует в себе человек силы и желание растить приемных детей — слава богу, но во всем же должен быть здравый смысл. Порой так выбесит свой ребенок, думаешь, поддала бы тебе, вредина упрямая, но рука не поднимается — как ударить беззащитного? Мультиков лишить да валерьянки дёрнуть с психу. А уж на цепь посадить — это вообще не укладывается ни в какие рамки.

Виктория Ли

— Удивил и мужик, и опрос... Больше 60% за второй вариант. Люди, с каждым подзатыльником вы делаете своего ребенка более неуверенным в себе и увеличиваете расстояние между вами. Почему бы не попытаться выстроить доверительные отношения? Да, это сложно, но это же, наверное, самое главное в жизни!

Анна Гуленко

— По попе ладонью, может, и можно в исключительных случаях, а подзатыльник — перебор. Хотя лучше вообще без насилия.

Роман Лучинин

— 5-летний мальчик маловат для такого наказания. Но для 13–17 летних очень даже подойдёт. Считают себя взрослыми, но почему-то отвечать за свои поступки как совершеннолетние не хотят.

Жанна Александрова

— Меня и ремнем били, и подзатыльники давали, и в угол ставили, выросла нормальным человеком. Так что ничего не имею против физического наказания детей — но не такого, как в статье, конечно. Максимум — ремень по попе.

Любящий Отец

— Зачем столько детей брать, если справиться не можешь. Ни для кого не секрет, что дети из детдома трудные. И нужно иметь педагогический навык, чтобы их воспитывать. И терпение. Почему позволили взять столько детей? Ведь это не в игрушки играть, а дело серьезное.

ТЕКСТ

ТЕГИ

привязывали сынаЯрославская областьЮрьевское

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КОММЕНТАРИИ (9)

18 июл 2019 в 14:03

Нам в России,Запад навязывает так называемую ювенальную юстицию,где государство якобы защищает права ребенка.На самом деле роль семьи,родителей в воспитании детей пытаются свести к минимуму,что бы разрушить самые крепкие,т.е. родственные семейные связи.Управление такими людьми,выросшими без уважения к родителям,гораздо проще,нет никаких "тормозов".Это фашистские технологии по оболваниванию и обезличиванию человека,по сути своей,ювенальная юстиция- это страшное оружие,разрушающее основу нашего общества-семью.И с этим нужно бороться решительно.Традиционные методы воспитания детей в России родителями,включая телесное наказание,не влекущее расстройства здоровья,должны приветствоваться и поддерживаться государством.А на Западе пусть своих детей развращают как хотят,но к нам не лезут!

гость
18 июл 2019 в 13:52

Не успел поучаствовать в дискуссии - но прочитав материал -хочу спросить кого растить собираетесь? Нет я не против отцовского подзатыльника -практика доказывает - что это часто доходчивей проповедей о добре и вполне себе педагогично - но тут речь о другом -если вы наказываете ребёнка пытаясь сделать из него человека -не низводите его унижением до состояния животного -иначе вырастите зверя.. В данном конкретном случае считаю у отца не хватило или фантазии или педагогической смекалки... но очень сильно боюсь что это из-за того что он в этом ребёнке человека не видит

Хрен-на-Обмен
18 июл 2019 в 14:02

У кого-то ещё в опросы остались: почему в России критическая масса терпил и неадекватов? Какое самосознание, какая гражданская позиция? Так противно в стране российской жить.