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У отделения «Почты России» вспыхнула «буханка» с посылками

ЧП произошло в Рыбинске

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Машина вспыхнула у отделения

Фото: Рыбинская неделя | Rweek.ru 

Пожар с машиной «Почты России» случился в Рыбинске у отделения связи на проспекте Ленина. Само отделение находится в жилой пятиэтажке. Здесь загорелась почтовая «буханка». Огонь практически полностью объял машину, пожар пытались потушить работники почты с помощью огнетушителей. Затем подъехали спасатели МЧС и залили пылающий автомобиль.

— Вся корреспонденция и посылки, находившиеся на борту машины, были оперативно выгружены сотрудниками почты и находятся в полной сохранности, — ответила Ирина Сафронова, представитель пресс-службы УФПС по Ярославской области. — Отмечу, что все транспортные средства управления федеральной почтовой связи в обязательном порядке проходят ежегодный техосмотр и предрейсовый осмотр перед каждым выходом на маршрут. На момент осмотра автомобиль находился в исправном состоянии. 

Никто из сотрудников не пострадал. 

С «Почтой России» в Ярославской области связано немало историй. Например, в Рыбинске живёт женщина-почтальон, которая возит письма на лодке через море. 

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