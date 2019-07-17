У отделения «Почты России» вспыхнула «буханка» с посылками

Пожар с машиной «Почты России» случился в Рыбинске у отделения связи на проспекте Ленина. Само отделение находится в жилой пятиэтажке. Здесь загорелась почтовая «буханка». Огонь практически полностью объял машину, пожар пытались потушить работники почты с помощью огнетушителей. Затем подъехали спасатели МЧС и залили пылающий автомобиль.

— Вся корреспонденция и посылки, находившиеся на борту машины, были оперативно выгружены сотрудниками почты и находятся в полной сохранности, — ответила Ирина Сафронова, представитель пресс-службы УФПС по Ярославской области. — Отмечу, что все транспортные средства управления федеральной почтовой связи в обязательном порядке проходят ежегодный техосмотр и предрейсовый осмотр перед каждым выходом на маршрут. На момент осмотра автомобиль находился в исправном состоянии.

