Суд назначил наказание бывшему сотруднику колонии, по вине которого заключённому расплющило голову

Суд вынес приговор 38-летнему бывшему начальнику производственно-технического отдела центра трудовой адаптации осужденных колонии № 3 в Угличе, где погиб заключённый.

В январе этого года 35-летний осуждённый работал в цеху по изготовлению обуви. В момент ЧП стоял за автоматическим станком для литья сапог. Движущиеся части оборудования расплющили голову заключённого. Он погиб на месте.

— В отношении сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Установлено, что мужчина не обеспечил безопасность технологического процесса, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.