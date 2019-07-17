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Суд назначил наказание бывшему сотруднику колонии, по вине которого заключённому расплющило голову

Трагедия произошла в Ярославской области этой зимой

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Заключённый работал в цеху по изготовлению обуви

Фото: Александра Савельева

Суд вынес приговор 38-летнему бывшему начальнику производственно-технического отдела центра трудовой адаптации осужденных колонии № 3 в Угличе, где погиб заключённый.

В январе этого года 35-летний осуждённый работал в цеху по изготовлению обуви. В момент ЧП стоял за автоматическим станком для литья сапог. Движущиеся части оборудования расплющили голову заключённого. Он погиб на месте.

— В отношении сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Установлено, что мужчина не обеспечил безопасность технологического процесса, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Сегодня суд вынес наказание в виде 40 тысяч рублей штрафа.

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КОММЕНТАРИИ (2)

17 июл 2019 в 19:00

Это наверное рекорд. 40 000 рублей, это чуть больше средней зарплаты за человеческую жизнь (да, осуждённый, но у нас и не виновных легко сажают или тех кто пошутил про РПЦ неудачно).

Гостья
17 июл 2019 в 22:53

За гибель человека на производстве штраф? Или это только из за того что работал в тюрьме ?