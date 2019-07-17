Прогуливались по проезжей части: на Московском проспекте сбили рабочего

Сегодня утром на Московском проспекте в Ярославле сбили рабочего. Под колёса Форда попала 33-летняя женщина-уборщица. Она переходила дорогу с коллегой на перекрёстке с улицей Малой Пролетарской. Оба шли не спеша на красный свет в том месте, где не предусмотрен переход для пешеходов.

— За рулём «Форда» был мужчина 37 лет. Авария случилась в 06:10 утра, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Женщину перекинуло через капот, и она сильно ударилась об асфальт. Машина затормозила буквально через пару метров. Коллега пострадавшей не сразу заметил произошедшее. Однако встать женщина смогла сама.