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Происшествия

Прогуливались по проезжей части: на Московском проспекте сбили рабочего

Женщину перекинуло через капот ехавшего «Форда»

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Пострадавшую подкинуло над машиной

Фото: SafeRegion

Сегодня утром на Московском проспекте в Ярославле сбили рабочего. Под колёса Форда попала 33-летняя женщина-уборщица. Она переходила дорогу с коллегой на перекрёстке с улицей Малой Пролетарской. Оба шли не спеша на красный свет в том месте, где не предусмотрен переход для пешеходов. 

— За рулём «Форда» был мужчина 37 лет. Авария случилась в 06:10 утра, — уточнили в управлении ГИБДД по Ярославской области. 

Женщину перекинуло через капот, и она сильно ударилась об асфальт. Машина затормозила буквально через пару метров. Коллега пострадавшей не сразу заметил произошедшее. Однако встать женщина смогла сама. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
17 июл 2019 в 16:15

Блин, даже если ты рабочий и тебе необходимо по дороге пройти, там, где другим нельзя, правила всё равно никто не отменял. Всё таки некоторые из них писали умные люди. Я уже в три года знала: "Обходи трамвай спереди, а автобус и троллейбус сзади." И почему именно так.

Роза Моисеевна
17 июл 2019 в 16:14

Все просто, выставить пешеходу счет на ремонт автомобиля, ну и моралку небольшую водителю, привлечь руководителей рабочей-женщины к дисциплинарной ответственности. В СМИ активно освещать данный факт от начала и до конца, может тогда неразумные пешеходы будут включать мозг на проезжей части.