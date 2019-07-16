В Ярославле целый двор ушёл под воду: видео

Местным приходится пробираться по газону
Фото: КриКа / YouTube.cоm
В Брагино случился потоп. У дома № 93а по Ленинградскому проспекту местные жители сняли на видео, как по асфальту стремительно разливается мутная вода.
— Надувайте лодки, берите доски и вперёд! — пошутил кто-то в комментариях под видео.
В пресс-службе мэрии пояснили, в чём причина. Оказывается, случился порыв на теплосетях. Жалобу передали в «Территориальную генерирующую компанию».
Видео: Подслушано в Ярославле! / Vk.com
Это уже третий случай за неделю. На выходных под воду ушёл проспект Толбухина. А ещё раньше затопило улицу в центре Ярославля. Кстати, совсем недавно отремонтированную.