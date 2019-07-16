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Происшествия

В Ярославле целый двор ушёл под воду: видео

В мэрии рассказали, почему затопило улицу

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Местным приходится пробираться по газону

Фото: КриКа / YouTube.cоm

В Брагино случился потоп. У дома № 93а по Ленинградскому проспекту местные жители сняли на видео, как по асфальту стремительно разливается мутная вода.

— Надувайте лодки, берите доски и вперёд! — пошутил кто-то в комментариях под видео.

В пресс-службе мэрии пояснили, в чём причина. Оказывается, случился порыв на теплосетях. Жалобу передали в «Территориальную генерирующую компанию».

Видео: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Это уже третий случай за неделю. На выходных под воду ушёл проспект Толбухина. А ещё раньше затопило улицу в центре Ярославля. Кстати, совсем недавно отремонтированную.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
16 июл 2019 в 13:36

... очередной Прорыв(ище) !

гость
16 июл 2019 в 14:43

:Ждите повышения тарифов.