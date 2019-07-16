В Ярославле целый двор ушёл под воду: видео

В Брагино случился потоп. У дома № 93а по Ленинградскому проспекту местные жители сняли на видео, как по асфальту стремительно разливается мутная вода.



— Надувайте лодки, берите доски и вперёд! — пошутил кто-то в комментариях под видео.



В пресс-службе мэрии пояснили, в чём причина. Оказывается, случился порыв на теплосетях. Жалобу передали в «Территориальную генерирующую компанию».