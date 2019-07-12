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«Когда уже за такое начнут сажать»: в Ярославле компания мужчин перерезала горло собаке

От смерти пса спасли две девушки

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Спасшие пса Бублика девушки выходили его

Фото: «Твори добро зоозащитная группа Ярославль» / Vk.com

Жителей одного из домов на Нефтестрое в воскресное утро разбудил страшный собачий вой. Две девушки, не раздумывая, кинулись из квартир на улицу, увидели компанию мужчин, но не сразу поняли, в чём дело.

— Только подойдя ближе, они ужаснулись, — написали волонтёры в группе «Твори добро зоозащитная группа Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Из оцепления людей выскочила собака, фонтанирующая кровью. Мужчины разбежались, а пёс с огромной раной на шее кинулся к своим спасительницам.

Собаку мигом повезли в ветеринарную клинику. К счастью, врачам удалось его спасти. После всего пережитого ужаса и долгого лечения собака не перестала доверять людям.

— Пса назвали Бубликом, дети назвали, — говорят волонтёры. — Он оказался ещё совсем молодым — месяцев восемь, абсолютно домашним, ухоженным. Без сомнения, раньше жил в квартире или доме. Добрый, послушный, доверчивый.

После объявления в соцсетях Бублик быстро нашёл себе новый дом. Его забрала пожилая пара.

— Приехал мужчина, сказал, что у него 12 лет прожила очень похожая на Бублика собака, — рассказали спасшие пса девушки. — А как увидел его, аж расплакался.

Бублик теперь здоров, надеемся, что он нашёл заботливых хозяев и теперь всегда будет сытым и радостным, но зоозащитники до сих пор в недоумении, зачем кому-то понадобилось так над ним издеваться.

— Кто мог сотворить такое, зачем? — написали они в паблике. — Кто будет следующей жертвой: собака, кошка, человек?

В комментариях ярославцы осыпают проклятиями извергов, желают Бублику здоровья и благодарят за спасение собаки отважных девушек.

— Дай бог здоровья всем, кто его спас, и дай немилости и казни тем, кто изуродовал собачку, — написала Юлия Ермилова.

— Когда уже реально сажать начнут за такое? — задаётся вопросом Мирослава Завражная-Кремнёва. — Не понимаю, кто таких людей воспитывает.

Зато в Ярославле ужесточают политику в отношении владельцев лошадей и собак. Теперь этих людей, которые организуют мероприятия с животными на улицах города, обязали иметь справку об умении обращаться с животными.

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КОММЕНТАРИИ (1)

12 июл 2019 в 22:58

"— Не понимаю, кто таких людей воспитывает." Понимать надо! Это нынешняя опчественная мораль : человек человеку - волк. Вот она (мораль такая) и воспитывает. Панимашшшшш.

Иван
12 июл 2019 в 22:16

Дело ясное, что дело темное!