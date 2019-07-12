«Когда уже за такое начнут сажать»: в Ярославле компания мужчин перерезала горло собаке

Жителей одного из домов на Нефтестрое в воскресное утро разбудил страшный собачий вой. Две девушки, не раздумывая, кинулись из квартир на улицу, увидели компанию мужчин, но не сразу поняли, в чём дело.

— Только подойдя ближе, они ужаснулись, — написали волонтёры в группе «Твори добро зоозащитная группа Ярославль» в соцсети «ВКонтакте». — Из оцепления людей выскочила собака, фонтанирующая кровью. Мужчины разбежались, а пёс с огромной раной на шее кинулся к своим спасительницам.

Собаку мигом повезли в ветеринарную клинику. К счастью, врачам удалось его спасти. После всего пережитого ужаса и долгого лечения собака не перестала доверять людям.



— Пса назвали Бубликом, дети назвали, — говорят волонтёры. — Он оказался ещё совсем молодым — месяцев восемь, абсолютно домашним, ухоженным. Без сомнения, раньше жил в квартире или доме. Добрый, послушный, доверчивый.

После объявления в соцсетях Бублик быстро нашёл себе новый дом. Его забрала пожилая пара.

— Приехал мужчина, сказал, что у него 12 лет прожила очень похожая на Бублика собака, — рассказали спасшие пса девушки. — А как увидел его, аж расплакался.

Бублик теперь здоров, надеемся, что он нашёл заботливых хозяев и теперь всегда будет сытым и радостным, но зоозащитники до сих пор в недоумении, зачем кому-то понадобилось так над ним издеваться.

— Кто мог сотворить такое, зачем? — написали они в паблике. — Кто будет следующей жертвой: собака, кошка, человек?

В комментариях ярославцы осыпают проклятиями извергов, желают Бублику здоровья и благодарят за спасение собаки отважных девушек.

— Дай бог здоровья всем, кто его спас, и дай немилости и казни тем, кто изуродовал собачку, — написала Юлия Ермилова.

